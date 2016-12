LOS ANGELES (AP) — Las audiencias siguieron prefiriendo a "Moana" y "Fantastic Beasts and Where to Find Them" este fin de semana. Las dos películas para toda la familia encabezaron las taquillas en el fin de semana después del de Acción de Gracias, cuando "Moana" recaudó 28,4 millones de dólares y "Fantastic Beasts" 18,5 millones, según cálculos de los estudios divulgados el domingo.

"Moana", la película de animación de Disney, ha recaudado 119,9 millones de dólares en dos semanas, en tanto "Fantastic Beasts" de Warner Bros., una derivación de la serie de Harry Potter, ha ganado 183,5 millones de dólares en tres. "Arrival", la película de ciencia ficción de Paramount, fue tercera con 7,3 millones, seguida por "Allied", película de espionaje de la misma productora, con 7,1 millones. "Doctor Strange", de Marvel y Disney, fue quinta con 6,5 millones, para un total de 215,3 millones en el mercado interno. La película de terror de bajo presupuesto "Incarnate" no cumplió con las modestas expectativas y recaudó 2,6 millones en su semana de estreno.