Alcaldía prueba iluminación de la “Torre Eiffel” dominicana

La controversial réplica de la Torre Eiffel que fue colocada por la alcaldía de Santo Domingo Oeste en una isleta de la avenida Gregorio Luperón, frente a la Plaza de la Bandera, fue iluminada anoche a modo de prueba con luces que adornarán el monumento durante la Navidad.



La prueba de iluminación se realizó aproximadamente a las 9:00 de la noche por el personal de la Alcaldía.



La réplica de la Torre Eiffel se ha convertido en una atracción, pese a las críticas de figuras públicas y ciudadanos que repudian su instalación, argumentando que su ubicación roba protagonismo al monumento nacional.



Al mediodía de ayer, personas de diferentes estatus económico confluyeron en el perímetro donde se colocó la estructura metálica que simboliza a París, Francia, con la finalidad de hacerse fotos.



Pedro López llevó a sus seis nietos y a su hija, todos menores de edad, para hacerles fotografías y pasar un momento en familia. “Todavía me faltan diez nietos por traer”, expresó entre risas.



Mientras Romín Durán decidió, antes de regresar a su residencia en Constanza, provincia La Vega, acompañado de su esposa, hacer una parada en el lugar, para constatar por sí mismo lo que había visto y escuchado en las redes sociales y en la prensa.



“Yo pensé que la torre estaba dentro de La Plaza de la Bandera, pero está al frente, yo no veo por qué el alboroto”, sostuvo.



En tanto, el munícipe Sebastián Merán apoyó la iniciativa del alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña. “Me parece que está preciosa, la gente crítica y critica, pero eso está chulo”, dijo.



Algunas personas se desmontaron de lujosos vehículos con su palo de “selfie”.

El pasado viernes circuló en las redes una fotografía que muestra una pareja de recién casados, con ropas de boda, posando en la estructura, cuya instalación y decoración se calcula en RD$1,166,886.



Se prevé que la torre de 60 pies de altura sea inaugurada en esta semana.



De acuerdo con su constructor, José Ignacio Morales (El Artístico), la obra fue exhibida por primera vez en octubre del año pasado en la entrada de la discoteca “Euro”, del hotel Hispaniola en la capital. El artista expresó que no le agradó la ubicación de la torre.