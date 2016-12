David Collado dice que no encontró ni escoba en el ADN

05/12/2016 12:00 AM - Diana Rodríguez

El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, ayer invitó a los ciudadanos a sacar sus escobas y unirse a los operativos de limpieza, porque recibió un ayuntamiento quebrado.



‘‘En el día de ayer me decía uno de los directores que en el Ayuntamiento no hay escobas, ni cómo hacer un operativo. Heredamos una administración quebrada, pero en cada casa de cualquier ciudadano hay una escoba, entonces que saquen sus escobas que vamos a limpiar las calles del Distrito Nacional”, dijo el alcalde durante el acto de lanzamiento del operativo de limpieza navideño en el sector Cristo Rey.



Vestido de camiseta azul con el eslogan “me comprometo con Santo Domingo”, el ejecutivo municipal instó a la ciudadanía a mantener la ciudad limpia.



“Nosotros estamos apostando a las juntas de vecinos, al compromiso de los comunitarios, a que hagan un juramento en cada sector de esta ciudad para trabajar en conjunto con las principales problemáticas de la ciudad”, expresó.



Complacido con sus 100 días



De acuerdo con el edil, el operativo de limpieza, que se extenderá durante todo el mes de diciembre, se enfoca en los sectores de las circunscripciones 2 y 3 del Distrito Nacional.



Indicó que en cada circunscripción participan 500 personas, entre empleados del Ayuntamiento y comunitarios.



Por otro lado, el alcalde de la ciudad se mostró satisfecho con el trabajo realizado en los primeros tres meses de su gestión. “Me siento orgulloso de lo que hemos venido realizando en estos 100 días. Pasarán 110 días y seguiremos en las calles; pasarán los cuatro años y estaremos en las calles, porque de una u otra forma vamos a limpiar la ciudad de Santo Domingo”, sostuvo.



Collado pidió el apoyo de la ciudadanía en la misión de hacer del Distrito Nacional un lugar limpio y ordenado. “Yo lo necesito a ustedes para darle un giro de 180 grados a la ciudad de Santo Domingo, porque los sectores populares también merecen y necesitan mejores condiciones de vida. No es prendiendo bombillos en el Parque Las Luces que se administra la ciudad, es cara a cara en los callejones, llevándole soluciones a los sectores”, sostuvo.



El edil supervisó los trabajos de asfaltado de las principales calles y reconstrucción de aceras que realiza la Alcaldía en Cristo Rey. A la actividad asistieron varios funcionarios del Ayuntamiento, representantes de fundaciones comunitarias responsables de la recolección de los desechos sólidos en la Circunscripción 3 y líderes comunitarios.



Sectores que participan en el concurso “Decora tu Barrio”, por motivo a La Navidad, empezaron ayer a encender luces y colocar objetos navideños en sus localidades. El sector que gane el primer lugar recibirá un millón de pesos. En segundo, RD$500 mil, tercer RD$300 mil y en cuarto lugar RD$200 mil. El programa es auspiciado por la Alcaldía del Distrito Nacional y recibe el apoyo del Arzobispado de Santo Domingo. El dinero será invertido en obras.