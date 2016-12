Certificarán ingresos económicos de criollos en EEUU para viviendas en Ciudad Juan Bosch

NUEVA YORK.-Concluyó la primera feria promocional Ciudad Juan Bosch Santo Domingo realizada por el Ministerio de la Presidencia y el Consulado General de la República Dominicana en esta ciudad, atrayendo a numerosas familias que aprovecharon las facilidades que ofrece el Gobierno que incluye el aporte de un bono tierra de 8% y un 2% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS), para adquirir sus viviendas de las 25,000 en construcción.

El cónsul general, Carlos A. Castillo, se mantuvo bastante activo coordinando y supervisando la actividad que se realizó el pasado fin de semana en la sede consular, localizada en el 1501 de Broadway y en otros lugares de Manhattan y El Bronx en esta metrópoli y en Paterson, Nueva Jersey. El domingo 11 de diciembre, la feria será efectuada de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Iglesia Santa Margarita, localizada en el 289 de la calle Willow, en Waterbury, Connecticut.

Muchos de los asistentes que formalizaron sus solicitudes con 20 desarrolladores y promotores del proyecto habitacional que próximamente se iniciará también en la ciudad de Santiago, mostraron satisfacción con las explicaciones que recibieron sobre la cantidad de metros de construcción, habitaciones y costos de los apartamentos, así como de los servicios de que dispondrá el área.

La delegación de la República Dominicana la integraron Lena Ciccone, directora ejecutiva de la Comisión Presidencial Desarrollo Mercado Hipotecario y Fideicomiso del Ministerio de la Presidencia; el doctor Carlos Gabriel García, viceministro de Relaciones Públicas para las Comunidades Dominicanas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex); Robinson B. Portorreal Méndez, director de Gestión de Negocios del Banco de Reservas y su directora de Negocios Gubernamentales, Marlyn Marisol López Casado.

El cónsul Castillo definió el iniciado proyecto inmobiliario como “un regalo del presidente Danilo Medina a la comunidad dominicana en el exterior, por los económicos precios y cómodas mensualidades de las 25,000 viviendas en construcción”. Dijo que el Banco de la Construcción, el Banreservas y el Estado por disposición del presidente Medina han formado una alianza para favorecer a las familias dominicanas con viviendas propias.

Certificaciones de ingresos

Anunció que los dominicanos que apliquen para adquirir viviendas de las que construye el Gobierno junto al sector privado, podrán reportar sus ingresos en base a los salarios o pensiones que perciben en los Estados Unidos. “El Consulado entrenará a funcionarios consulares en el Banreservas para preparar certificaciones de ingresos y creará una oficina de apoyo al proyecto CJB y el sector inmobiliario en la República Dominicana”, puntualizó.

“La comunidad dominicana en el exterior es muy importante y por eso el presidente Danilo Medina le ha enviado este regalo al asumir el compromiso con ustedes y con el cual, como cónsul, he asumido por lo que he dispuesto la formación de un equipo consular para que le dé seguimiento a todo lo relacionado con Ciudad Juan Bosch Santo Domingo, ya que próximamente también se iniciará en Santiago”, expresó.

Dijo que el Gobierno ofrece las garantías de la inversión de parte de los adquirientes de las viviendas porque conforme a la Ley de Fideicomiso y los acuerdos a que llegó con los constructores, los desembolsos se irán haciendo según vayan avanzando las construcciones. “Somos una sociedad tripartita con nueva figura de fiducia inmobiliaria que da garantía al adquiriente de que el desarrollador tiene que completar el edificio para que el Banco de Reservas de la República Dominicana le pague”, subrayó.

Indicó Castillo que con el bono-tierra y el bono del ITBI el Estado le otorga 120,000 pesos al adquiriente, quien tendría que pagar sólo unos 150 dólares al mes en 20 años con una tasa fija de interés “para contar con un techo propio para su retorno al país”.

Enfatizó en señalar que la facilidad de hacerse de una casa en la nación dominicana también se les ofrece a aquellas personas que tienen propiedades, pero no tienen derecho al bono tierra. Podrían otorgar un Poder a algún hijo, padre o hermano para que las represente y adquiera una de las 25,000 viviendas en Ciudad Juan Bosch Santo Domingo, haciéndose garantes del financiamiento.

Destacó que dada la importancia de Ciudad Juan Bosch, los gobiernos de otros países, entre ellos Honduras, Nicaragua, Guatemala y Panamá, se han interesado en desarrollar proyectos habitacionales similares, tomando en consideración que cuenta con infraestructuras como amplias calles, servicios de agua potable, electricidad, correo, policía, escuelas, centros hospitalarios, bomberos, jardinería, estancias infantiles, accesibles medios de transportación y parque recreativo, entre otros necesarios para una vida digna.

Afirmó Castillo que Ciudad Juan Bosch es un proyecto concebido a la altura de lo que se merece la comunidad dominicana residente en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pennsylvania, entre otros estados de EEUU, pues –además- se trata de un aporte y el cumplimiento del presidente Medina a la diáspora dominicana.

La Presidencia

La directora ejecutiva de la Comisión Presidencial Desarrollo Mercado Hipotecario y Fideicomiso del Ministerio de la Presidencia, Lena Ciccone, dijo de su parte que el presidente Danilo Medina tiene interés en que los dominicanos en el exterior adquieran sus viviendas propias “y a sabiendas de que ustedes están en condiciones de hacerlo, hemos creado los mecanismos de lugar para que cumplan los requisitos y cuando confronten algún inconveniente podamos ayudarlos a resolverlo”.

“Hemos hecho una alianza muy fuerte con el cónsul Carlos A. Castillo para que los apoye, como lo ha demostrado con la organización de la feria promocional de Ciudad Juan Bosch Santo Domingo, para que cada uno de ustedes consiga los documentos necesarios para aplicar para poseer un techo propio en nuestro país”, puntualizó.

El Banreservas

En representación del Banreservas, cuyo administrador general es el licenciado Simón Lizardo Mézquita, su director de Gestión de Negocios Personales, Robinson B. Portorreal Méndez, aseguró que esa entidad se ha unido a la alianza estratégica del Gobierno y el sector privado para construir las viviendas porque está para servir a los dominicanos residentes en el exterior en igual proporción que a los que viven en el país.

Destacó los esfuerzos del cónsul Castillo para que, en el marco de la política de bienestar social que ejecuta el presidente Danilo Medina, cada dominicano se haga de una casa o apartamento propio “aprovechando las facilidades que se ofrecen nunca vistas en la historia de la nación dominicana”.

Portorreal Méndez dijo que había informado al funcionario consular en un encuentro en su despacho previo a la feria, sobre los planes del Banco de Reservas de la República Dominicana “para facilitar que los dominicanos residentes en el exterior puedan llenar sus aplicaciones a través del internet en el web: www.banreservas.com,” y aseguró que “las solicitudes recibirán el tratamiento digno como merece la diáspora”.

Detalló que “ya el honorable cónsul Carlos A. Castillo, los desarrolladores y promotores que nos reunimos en su despacho acordamos -acogiéndonos a su sugerencia-, impartir un taller de adiestramiento a varios miembros de la misión consular en el Banreservas para agilizar el proceso de las solicitudes de viviendas que hagan los dominicanos residentes en el exterior, con un personal en el Consulado que procesará declaraciones juradas sobre los ingresos económicos en EEUU de los potenciales adquirientes”.

Promotores

En representación de los promotores habló Freddy López, quien encomió la labor de Castillo y sostuvo que “el presidente Danilo Medina no se equivocó al designarlo cónsul general en Nueva York porque es un gran profesional y empresario que está haciendo cambios profundos para proyectar una imagen positiva del Consulado y sé que hará mucho por la comunidad”.

“Ciudad Juan Bosch no es un proyecto cualquiera, sino una respuesta correcta a todos los engaños contra los dominicanos porque antes llegábamos a nuestro pueblo y comprábamos mejoras en barrios donde no valía nada la propiedad adquirida y en lugares que no teníamos títulos, pero ahora hay garantía de que las tierras donde se realiza ese proyecto cuenta con los títulos correspondientes y hay seguridad de la inversión de parte del Gobierno y la Ley de Fideicomiso para los compradores”, expresó López, quien vivió durante muchos años en EEUU.

La feria promocional Ciudad Juan Bosch Santo Domingo también se realizó, con la participación de otros promotores y desarrolladores, en el restaurant 809, situado en el 112 de la calle Dyckman en el alto Manhattan; en el 339 de la calle Oak, en Perth Amboy, Nueva Jersey; en las oficinas de P. Álvarez Assoc. Corp., situada en el 1781 de la avenida Jerome, en El Bronx, y en Paterson, Nueva Jersey, en el Trópico Restaurante, localizado en el 27 de la avenida Park.