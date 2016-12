El presidente Danilo Medina dijo este martes que los funcionarios que no han hecho su declaración jurada de bienes tal vez se debe a ignorancia respecto al tema.

"Lo más probable es que no sepan" respondió el mandatario ante los cuestionamientos de la prensa.



Medina dijo que se han estado reunido con los funcionarios y se seguirán reuniendo para tratar el tema.



Advirtió que no cobrarán sus sueldos del 24 de este mes, los funcionarios que no han hecho su declaracion jurada de bienes.



El jefe de Estado dijo que los que faltan son algunos gobernadores, viceministros y vice gobernadores que a lomejor no saben hacer dicha declaracion.



Nos vamos a reunir con ellos, dijo Medina tras ser abordado por periodistas en San Isidro, en la graduación de cadetes del Ejército Nacional