Lanzador Chris Sale a los Medias Rojas, Moncada a Medias Blancas

OXON HILL, Maryland, EE.UU. — Chris Sale está a punto de sumarse a los Medias Rojas de Boston, que consiguieron al pitcher más codiciado del mercado de canjes.

Una persona con conocimiento del canje dijo el martes a The Associated Press que Boston logró un acuerdo para adquirir a Sale a cambio de un paquete de cuatro prospectos, entre ellos el cubano Yoan Moncada. La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque el pacto no había sido anunciado oficialmente.

Boston le ganó la puja por Sale a los Nacionales de Washington.

Unas cuantas horas antes, Boston consiguió al relevista Tyler Thornburg en un canje con Milwaukee. Después que anunció esa transacción, y sin dar a conocer sus intenciones, el presidente deportivo de los Medias Rojas David Dombrowski dijo que "como pueden ver, estamos tratando de ganar de inmediato".

Además del antesalista Moncada, Boston envió a Chicago al dominicano Víctor Díaz y Michael Kopech, ambos lanzadores en las menores, y al jardinero venezolano Luis Basabe.

Sale, de 27 años, ha sido elegido al Juego de Estrellas en cada una de las cinco últimas temporadas, y en todas terminó entre los líderes en la votación al Cy Young. El zurdo tuvo marca de 17-10, con 3.34 de efectividad este año.

El pitcher llega a una rotación que incluye al ganador del Cy Young de esta temporada, Rick Porcello, el ex ganador David Price y Steven Wright. Sale encabezó las mayores con 274 ponches en 2015, y abanicó a 233 la temporada pasada.

Además, tiene un contrato favorable para el equipo, que le pagará 12 millones de dólares la próxima temporada, e incluye opciones del equipo por 12,5 millones en 2018 y 15 millones en 2019.

La relación entre Sale y los Medias Blancas se fracturó este año. El lanzador fue suspendido por cinco días sin sueldo por destruir los uniformes retro con los que el equipo iba a jugar el 23 de julio, al argumentar que eran incómodos. Perdió 250.000 dólares de su salario de 9,15 millones, y también fue multado 12.700 dólares, el equivalente al costo de los uniformes rotos. Sale culpó a Robin Ventura por no defender a sus jugadores.

Durante los campos de entrenamiento, Sale también criticó la decisión del equipo de limitar la presencia en el camerino del hijo de su compañero de equipo Adam LaRoche, quien terminó retirándose. Chicago tuvo marca de 78-84 la temporada pasada, y no disputa los playoffs desde 2008.

Boston, por su parte, tuvo récord de 93-69, antes de ser barrido por Cleveland en la serie divisional de la Liga Americana.

Los Medias Rojas ficharon a Moncada en marzo de 2015 con una bonificación de 31,5 millones de dólares, la máxima cifra en la historia para un jugador amateur, además de pagar otros 31,5 millones en impuestos. El infielder de 21 años jugó ocho partidos esta temporada en las mayores, en los que bateó .211 con una remolcada.

Basabe, de 20 años, bateó .264 con 53 remolcadas en Clase A, y Díaz, un derecho de 22 años, tuvo marca de 2-5, con 3.88 de efectividad, en Clase A.