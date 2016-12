La guardia ha terminado para Peter Vaughan, que ha fallecido a los 93 años, según ha confirmado su familia y la BBC, cadena para la que el actor hizo numerosos trabajos. Conocido en los últimos años por interpretar al Maestre Aemon Targaryen de la Guardia de la Noche en la serie Juego de tronos (Game of Thrones).



Vaughan nació en Shropshire (Inglaterra) en abril de 1923. Actor de teatro en sus inicios, desde 1954 se dedicó a actuar en televisión y luego en el cine. Gran parte de sus trabajos han sido en la cadena BBC. Antes de su aparición en Juego de tronos en varias temporadas entre 2011 y 2015, era conocido, pese a salir en pocos episodios, por la comedia carcelaria Porridge, en la que interpretaba a Grouty. Por su trabajo en Our friends in the north, donde interpretaba al padre de Christopher Eccleston, tuvo, asimismo, una nominación al premio BAFTA.

Entre sus trabajos en televisión destacan también A chance of Thunder (1961), Oliver Twist (1962), La isla del tesoro (1968) Citizen Smith (1977-1980), Recuerdos de guerra (1988) o Chancer (1990-1991). En el cine sus trabajos más conocidos son Los héroes del tiempo y Brazil, ambas de Terry Gilliam, Perros de paja, Un hombre ideal y Lo que queda del día.