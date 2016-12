Radiografía de dirigentes invernales

Todos tienen una historia que contar. Tanto de lo que han vivido como de lo aprendido en esta pelota invernal que en nada se parece a otras ligas en las que han estado. “Las lluvias han sido un gran tema para nosotros”, dice Bobby Dickerson, el mánager de los Gigantes. “Nos quitaron ritmo en un momento”, añade el norteamericano, quien ha visto muchos errores para su gusto. “A este nivel debe jugarse mejor”, señala el nativo de Mississippi. Su contraparte del Licey, Pat Kelly, vive una especie de dolor de cabeza con el cambio de roster semanal. “No es a lo que uno está acostumbrado. Eso es un reto”, dice el oriundo de Santa María, California.



En cuanto a los criollos, Luis Rojas y Rodney Linares tienen las proyecciones para seguir los pasos de Manny Acta, el más calificado de todos por tener en su prontuario dos experiencias como dirigente en las Mayores. “Espero llegar. Estamos reuniendo la experiencia para ello”, dice Rojas. “Cada año se suma”, dice Linares. Acta tiene un gran reto con las Águilas, que no ganan desde 2008. “Siempre me han gustado los retos”, dice.



Audo Vicente, de su lado, con dos anillos en su cuenta, espera salvar a los Toros. “En el Round Robin todo cambia”, señala.





Siguiendo los pasos de su padre, Felipe Alou





Nombre. Luis Emilio Rojas.

Fecha de nacimiento. 1/9/1981.

Experiencia. Seis años en los Estados Unidos y dos en la pelota invernal.

El hijo de Felipe Rojas Alou y hermano de Moisés Rojas Beltré tiene la dura tarea de comandar los destinos de los Leones del Escogido, equipo con el que fue campeón en la pasada campaña. “Ese es mi mejor momento como dirigente”, dice Luis. “Todo lo que pasamos y al final ganamos, eso fue maravilloso”, añade. Como es de esperarse su padre es su ídolo. “Mi meta es llegar a dirigir en las Grandes Ligas como lo hizo mi padre, que siempre me ha dicho que tenga paciencia”, dice quien dirigiera la Clase A de los Mets en 2016. Está casado (Laura Estefan) y tiene un hijo, cuyo nombre es Luis Felipe Rojas.



“La pasión aquí por el juego es increíble”

Nombre. Dale Patrick Kelly.

Fecha de nacimiento. 27/8/1955.

Experiencia. 25 años.

El capataz del Licey es todo un hombre de béisbol. En 1973 se inició como receptor con Toronto, tuvo una breve estadía en GL. Ha sido dirigente en las menores con Cincinnati (actualmente es el mánager de su Doble A), coach en las Mayores y ganó la Serie del Caribe con Puerto Rico (1992). “Aquí es un reto dirigir porque el roster cambia mucho.



Pero la pasión por el juego aquí es increíble”, dice Kelly. ¿Su mejor momento? “Ganar un cetro en doble A con Harrisburg (Expos) y Vlad Guerrero estaba en ese equipo”. ¿El peor? “Cada vez que he perdido. Odio perder”, dice entre risas. Lleva 37 años casado con Becky Kelly y tienen tres hijos.

“Todos quieren vencer al Licey por su historia”



Nombre. Bobby Dale Dickerson.

Fecha de nacimiento. 4/9/1965.

Experiencia. 12 años en EE.UU.



El timonel de los Gigantes fue jugador del cuadro con los Yanquis, aunque nunca estuvo en GL. Dirigió en las menores de los Cachorros y Arizona. Actualmente es el coach de tercera de los Orioles, donde dirige su mentor, Buck Showalter. Conoce bien el país, pero esta es la primera vez que guía un equipo local. ¿Su peor momento como dirigente? “Tener que decirle a un pelotero que le daremos de baja. Me pasó eso con José Serra (el gerente de las Estrellas) con los Cubs. Es muy difícil”. Valora la pasión del dominicano. “Aquí el fanático se entrega. Gran rivalidad. Todos quieren vencer al Licey por su historia”. Lleva 24 años de casado con Christine. Tienen dos hijos.



“He aprendido de Felipe Alou y Manny Acta”



Nombre. Rodney Linares

Fecha de nacimiento. 7/8/1977.

Experiencia. 11 años en EE.UU.



El hijo de Sijo Linares tiene el reto de conducir a las Estrellas en este torneo. No jugó tanta pelota profesional y poco a poco ha escalado peldaños en la organización de Houston. Actualmente es el mánager de su sucursal Doble A, donde dirigió al talentoso Carlos Correa. “Además de mi padre, he aprendido de personas como don Felipe Alou, de Manny Acta y del mismo Luis Pujols”, dice Rodney. ¿Su mejor momento? “Tengo dos coronas en 2012 y 2014 (Clase A de Houston). A Dios las gracias”, dice. Linares, casado y con dos hijos, tiene varios años terminando en el equipo grande de Houston. “Espero dirigir en Grandes Ligas. Me falta mucho, pero he aprendido bastante”.



“Aquí hay demasiada incertidumbre”



Nombre. Audo Vicente.

Fecha de nacimiento. 1/8/1979.

Experiencia. 11 años.



A pesar de su corta carrera, lleva cuatro equipos bajo su mando en la pelota invernal.





Ganó con el Escogido en 2012-13 tras el despido de Ken Oberkfell y con los Gigantes en 2014-15. Este año ha comandando a las Estrellas y ahora está con los Toros del Este.



“Aquí hay demasiada incertidumbre. Eso es lo duro. Hoy estás, mañana no sabes si estarás”, dice Audo, quien además de sus coronas valora mucho “el haber dirigido a Miguel Tejada, Hanley Ramírez y Fernando Rodney, entre otros, en un momento determinado. Es una gran experiencia”. Es muy amigo de Luis Rojas y su gran ídolo es Felipe Alou. Es padre y está casado con la magistrada Olga Diná Llaverías.



“Me gusta ganar, así que vamos arriba”



Nombre. Manuel Elías Acta Peña.

Fecha de nacimiento. 11/1/1969.

Experiencia. 25 años.



El dirigente de las Águilas Cibaeñas comenzó en 1991 como jugador y mánager en Clase A de Houston y desde entonces no ha parado. Condujo a Washington (2006-2009) y Cleveland (2009-2012) en GL. Hoy día es el coach de tercera de Seattle. “Mi mejor experiencia fue mi primer año con el Licey en 2004, ganamos todo y la Serie del Caribe aquí en el país”. ¿El más difícil? “Mi último año con Washington. Fue la primera vez que me despidieron”, dice Acta, un alumno aventajado de Felipe Alou, Bobby Cox y Jim Leyland. No se esperaba verlo en el uniforme con las Águilas, pero “soy un competidor, me gusta ganar, así que vamos arriba”. Es casado, y es el abuelo de Jay Manuel.