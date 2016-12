Fedojudo no para de trabajar en este 2016

El 2016 está en recta final y el calendario de actividades de la Federación Dominicana de Judo (Fedojudo) no termina. Tres justas son las programadas por la entidad que dirige Gilberto García en estas últimas tres semanas del año. Para este fin de semana, la Fedojudo realizará en Barahona un encuentro para capacitar a jóvenes que no tienen conocimiento sobre este deporte. Lo mismo se realizará en la provincia de La Vega, donde participarán aspirantes de toda la región del Cibao.



“Nuestra Federación Dominicana de Judo es incansable, con un equipo de hombres y mujeres que no paran de trabajar. Nuestro objetivo es que el judo les llegue a todos los dominicanos. Satisfacer todas las necesidades del país en lo que respeta nuestro deporte”, expuso García.



Sostuvo que después de estas capacitaciones, la federación que dirige se abocará a la realización del torneo superior de judo, a celebrarse los días 15, 16 y 17 del presente mes y que contará con la participación de los mejores exponentes de este deporte de toda la geografía nacional.



A estos se le suman, las actividades que cada una de las asociaciones estarán desarrollando en cada una de las provincias durante los próximos dos fines de semana.



“Estos son eventos propios de ellos (las asociaciones) que hace que nuestro deporte también siga manifestándose y que se siga masificando, que se independice y que cada quien aporte al judo dominicano”, manifestó el federado.



Adelantó que el torneo nacional se realizará en la Casa Nacional del Judo con la participación de las asociaciones de las 32 provincias en las modalidades individual, por equipo y cata. “Desde ya hay mucho entusiasmo para la celebración de este torneo nacional. Contaremos con el mejor de los talentos que tiene nuestra federación en cada una de las provincias”, dijo García.