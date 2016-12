Google Maps incluye la torre Eiffel dominicana

Un usuario de la aplicación Google Maps incluyó en sus ubicaciones la figura y nombre de la torre Eiffel que adquirió el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, para colocarla en la Plaza de la Bandera, ubicada en la avenida Gregorio Luperón esquina 27 e febrero, lo que es la frontera entre el Distrito Nacional y el referido municipio.

Al buscar en la aplicación, el usuario además de la emblemática Plaza de la Bandera, se encuentra con un icono de la torre en forma de árbol navideño y la frase “torre Eiffel SDO”. La figura está en color blanco dentro de un círculo verde.

La réplica de la famosa torre de Francia fue instalada en la zona por la alcaldía de Francisco Peña como adorno navideño. Pese a que la iniciativa ha recibido críticas de varios sectores por el lugar donde está, así como por el costo de la misma, el edil la defiende. Además el sitio se ha convertido en una atracción para las personas que acuden a el a tomarse fotografías.

“La gente va de aquí a retratarse a Francia, que se retraten ahí ahora”, fue la respuesta que dio el alcalde al ser cuestionado sobre la atracción.

Dentro de los sectores que se han opuesto a la "torre Eiffel dominicana" están unos regidores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) anunciaron su intención de perdir que la misma sea traslada de lugar en una sesión de la sala capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste.

“Mañana tenemos en el consejo de regidores de Santo Domingo Oeste dos resoluciones y una de ellas es sobre la torre Eiffel. Porque nosotros no estamos de acuerdo con esas acciones del síndico. Quiero que los medios de comunicación nos acompañen para que vean como está actuando el consejo, porque esta torre que se hizo ahí, nosotros los regidores no tenemos nada que ver con eso. Él hizo eso a su manera, como él es ley, batuta y constitución, él lo hizo, pero no le pidió permiso a los regidores”, expresó Felipe Brito ayer miércoles durante una protesta que hicieronen el lugar empleados de ese cabildo que fueron cancelados y alegan que no recibieron sus prestaciones laborales.