Huchi Lora recibe Premio Nacional de Periodismo 2016

El presidente Danilo Medina entregó la mañana de este jueves el Premio Nacional de Periodismo 2016 a al periodista Huchi Lora, por sus 50 años de labor profesional. También es fundador y conductor principal, desde hace 19 años, del telematutino El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11”.

Tras agradecer el galardón, Luis Eduardo Lora Iglesias, nombre de pila de periodista, indicó que es una persona afortunada por todo lo que Dios le ha dado, como sus padres, Armando Lora y Altagracia Iglesias; sus hermanos, hijos, sobrinos, nietos, colegas, amigos, profesores y su profesión.

“Tengo otra fortuna, la de laborar en un medio donde no hay interferencia, donde no hay limitaciones, donde trabajo con absoluta libertad. A todas esas fortunas, se agrega ahora la que ustedes me han hecho el honor de concederme con el Premio Nacional de Periodismo. Mi gratitud a todos los miembros del jurado, al Colegio Dominicano de Periodismo y al Ministerio de Educación, entidades que organizan esta premiación, al Estado que lo concede desde hace 22 años y akl presidente de la República, licenciado Danilo Medina, que cada año acoge esta ceremonia”, expresó el comunicador tras recibir el premio.

En tanto, que el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas –CDP-, Olivo de León, dijo que se sentía complacido de entregar el premio a un comunicador como lo es Lora.