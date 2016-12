José Olivares, a cuartos en Santo Domingo Open

08/12/2016 12:00 AM - El Caribe

El dominicano José Olivares avanzó a cuartos de final del F2 Santo Domingo Open 2016, justa que se desarrolla en las instalaciones del Santo Domingo Tenis Club (La Bocha).



Olivares, principal favorito entre los criollos que participan en la justa, derrotó al estadounidense Evan King 6-2, 6-3 durante un partido que tuvo una duración de una hora y 23 minutos.



El quisqueyano hizo uso de su potente saque, dando muestra de tener un esquema de juego nuevo y más maduro para sus 19 años.



“Siempre supe que no sería un partido fácil y a pesar de siempre estar arriba en el marcador, no me confié porque sabía la calidad de jugador que tenía enfrente”, señaló Olivares.



En otros resultados, Fernando Rombolim, de Brasil, venció a su compatriota Eduardo Dischinger 7-6(4), 7-5, mientras que Ivan Endara, de Ecuador, derrotó al brasileño Thales Turini.