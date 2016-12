PRSD y Adocco critican al presidente Medina

El PRSD y Adocco censuraron que el presidente Danilo Medina exculpara a los funcionarios que, cumplido el plazo otorgado, no depositaron sus declaraciones juradas de bienes ante la Cámara de Cuentas. Rafael Gamundi Cordero y Luis Miguel de Camps, presidente y vicepresidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), advirtieron que nadie está exento de cumplir las leyes del país.



“Ese amagar y no dar del presidente Danilo Medina está haciendo mucho daño a la sociedad, porque los demás ciudadanos sentirán que no están obligados a cumplir las leyes”, expresaron en rueda de prensa.



“Esa es una decisión ilegal y complaciente para favorecer los intereses de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana’’, afirmaron los máximos dirigentes del PRSD.

Asimismo, recordaron que abundan en el país sonados casos de corrupción, en la mayoría de las instituciones del Estado, sin que se produzcan sanciones ejemplarizadoras.



Gamundi Cordero y De Camps expresaron que temen que la anunciada ayuda del Gobierno a las familias afectadas por las lluvias de los últimos días se convierta en “pura demagogia”.



Consideraron que la ayuda anunciada debe ser acompañada de otras medidas como la construcción de viviendas en lugares seguros, la creación de empleos y un aumento salarial que se corresponda con el costo de la canasta familiar.



“Sin esas medidas, la orden coyuntural de entregar colchones, medicinas y comida a los desalojados podrían interpretarse como actos demagógicos que persiguen aprovechar con fines políticos la desgracia sufrida por nuestros hermanos”, expresaron el presidente y el secretario general de la organización, Luis Miguel de Camps y Rafael Gamundi Cordero, respectivamente.



“El presidente Medina envía una señal errada”

Mientras que la Alianza Dominicana Contra la Corrupción lamentó hoy que el presidente de la República no haga cumplir la Ley 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio, que establece que todo funcionario designado debe presentar su declaración jurada en los 30 días luego de su posesión. Dijo que Medina envía una señal errada que puede ser mal interpretada.