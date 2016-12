Educación dice trabajará de cerca con Instituto Nacional de Formación Magisterial

El ministro de Educación, Andrés Navarro, afirmó que el sistema educativo se aboca hacia la aplicación de una política agresiva de formación de docentes y estudiantes, iniciativa que generará una trascendental transformación en el sistema educativo.

Esto a través de la Revolución Educativa del presidente Danilo Medina, lo que proyecta un mayor desarrollo en la calidad educativa dominicana, cuyos resultados positivos se verán a partir de los próximos cuatro años.

Al encabezar una reunión de más de tres horas con el director del Instituto Nacional de Formación Magisterial (INAFOCAM), Luis Matos, y el resto de los directivos de la entidad, Navarro aseguró que el trabajo de ese organismo apéndice al Minerd deberá centrarse en la reconstrucción de la estructura de razonamiento, conocimiento y esquemas de pensamiento en el sistema educativo, en la consecución de esa necesaria transformación que se requiere para mejorar la calidad educativa.

“Mejorar la calidad educativa como ha dispuesto el presidente Medina requiere de múltiples factores, pero el más determinante es la calidad profesional de los docentes, de ahí que estamos muy empeñados en trabajar de cerca con ustedes en el Inafocam, una institución que puede jugar un rol importante de cara al programa de la República Digital que el presidente Medina pondrá en marcha”, refirió Navarro.

En el encuentro en la sede del Inafocam, Navarro destacó que también se propone estrechar los lazos con las academias de estudios superiores, comenzando con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña y la Universidad Tecnológica del Cibao (UTECO), “pero igualmente con otras universidades privadas, pues aunque desarrollan un papel menor en la formación de profesionales de la pedagogía, tienen un rol estratégico que aportar”.

Navarro expuso ante los directivos del Inafocam que el presidente Medina “está muy empeñado por la calidad docente en su propósito de trabajar con fuerza y de manera constructiva frente a las debilidades del sistema educativo. Sin dejar de ser críticos debemos tener una visión clara de cuál es el rol que se debe asumir por delante, de ahí que entendemos que el Inafocam se constituye en una piedra angular en ese salto que aspiramos alcance la calidad educativa”.

Manifestó que la realidad educativa dominicana se centra solo en la demanda de las condiciones de los centros escolares, suministro de equipos y otros materiales logísticos, “y sin embargo, creemos que el Minerd, la ADP (Asociación Dominicana de Profesores) y todas las entidades vinculadas al sector de la educación, debemos poner mayor atención a los problemas de aprendizaje, enseñanza y a la metodología”.

Consideró que históricamente el país no ha sido capaz de satisfacer necesidades básicas del sistema educativo, lo que en sí es una vergüenza, lo que a su juicio no se puede atribuir la culpa a los maestros, sino a la institución rectora de la educación que es el Minerd.

“El presidente Danilo Medina ha dedicado grandes esfuerzos para que podamos resolver un poco de la deuda social que hay dentro del sistema educativo dominicano. Ciertamente, esa deuda es tan grande que no podríamos esperar satisfacerla en su totalidad para iniciar los procesos de cualificación. Como se ve, el problema es complejo, dado que es tratar de producir calidad en un ambiente que no las mejores condiciones, lo que amerita, no sólo de un gran esfuerzo, sino también de un ejercicio de fe de que lo podemos lograr”, enfatizó.

Navarro puntualizó que “mi rol como ministro será dedicar el máximo esfuerzo, tiempo y los recursos que estén a disposición para ir reduciendo esa brecha en la educación dominicana. Con la buena voluntad que he observado en mis recorridos por los centros educativos, estoy convencido de que eso es posible”.

Por su lado, Luis Matos aseguró que el Inafocam trabaja con tesón en diferentes programas dirigidos a mejorar la calidad profesional de los docentes, convencidos de que el techo del desarrollo de la educación en cualquier país del mundo está determinado por la calidad de los maestros.

Expuso que para garantizar la calidad de la formación docente, la institución que dirige medirá el impacto de los programas de formación y capacitación que se ejecutan a nivel nacional, “pero también hemos diseñado un programado que arrancará en enero del próximo año, focalizado en la formación de 4,400 bachilleres que aspiran convertirse en docentes. Buscamos que los mejores lleguen a las aulas”.

En el encuentro participaron, además, Alina Bello, coordinadora técnica del Inafocam; Félix Farías, director Administrativo y Financiero; Miguel Ángel Moreno, director de Formación y Desarrollo Profesional, y Miguel Medina, director de Comunicación del Minerd, entre otros funcionarios.