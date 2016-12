Angela Merkel

(Décima cibaeña)

A doña Meikei, la angelita

Le requetegutó ei caiguito

Pa’ seguí en ei lomito

De un caballo o una mulita

Muy en salud y rosadita

Quiere seguí ella mandando

A loj duroj y loj blando

Por allá por Europa

Ella conoce su tropa

Poi cuaita ve quiere ei mando.

Por allá eso e noimai

Na que vei con ditadura

Dama e hierro o cara dura

Como Thatcher a recoidai

Aquí no puede pasai

Aunque te elija ei pueblo

Mucho iguai, no e muy bueno

“Tiene que habei equilibrio”

Que no se robe UNO ei vidrio

Pa’ to ei potrero ej el heno.