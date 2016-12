Sisalril recula con la aplicación de código

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) someterá a un proceso de revisión la Resolución Nº 208-2016, que establece el Código Único del Profesional de la Salud Prestador de Servicios de Salud en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. La institución explicó, mediante nota de prensa, que mientras se lleva a cabo dicho proceso, queda suspendida provisionalmente la disposición, hasta tanto se emita una nueva resolución modificando su contenido.



“Para tales fines, fue emitida este miércoles la Resolución Nº 210-2016, mediante la cual se toma en consideración que, no obstante la amplia y prolongada consulta realizada y haberse satisfecho los requisitos legales correspondientes, algunos sectores y organizaciones alegan no haber tenido conocimiento de la consulta pública realizada por la Sisalril”.



Explican que el aplazamiento de la resolución Nº 208-2016 procura dar la oportunidad a dichas entidades y a otros sectores que han expresado interés en presentar nuevos aportes y sugerencias.



“Es de interés de esta Superintendencia brindar todas las oportunidades posibles para que todos los sectores interesados puedan ser escuchados y hacer conocer las sugerencias y propuestas que consideren convenientes para el mejor desarrollo del Seguro Familiar de Salud y de la mejor prestación de servicios a los afiliados”.



CMD y sociedades objetaron código

La medida se produce luego de que la semana pasada el Colegio Médico Dominicana, a través de sus 40 sociedades especializadas, instruyera sus afiliados no acatar la disposición de la Sisalril, alegando que la misma pone en entredicho el valor legal del exequatur y de las sociedades médicas.



Waldo Ariel Suero sostuvo que con esta nueva figura, la Sisalril se constituye como un organismo con poder para tomar medidas unilaterales contra los médicos ni ofrece garantía para la afiliación de más de diez mil médicos que en estos momentos no están contratados a ninguna Administradora de Riesgos de Salud (ARS).



Sobre el tema, la presidenta de la Sociedad de Pediatría dijo que tan pronto un médico obtiene su exequatur tiene el poder legal para ejercer la profesión, por lo que ninguna aseguradora o autoridad de salud tiene potestad para limitarle su ejercicio.