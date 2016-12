Aumentan a 38 los muertos en ataque cerca a estadio en Estambul

ESTAMBUL, Turquía (AP) — Ministro turco del Interior eleva a 38 cifra de muertos en ataque junto a estadio en Estambul.

El ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, dijo que hubo más de 166 heridos en el ataque perpetrado después de un partido de la liga local. Dos civiles murieron, añadió.

Soylu añadió que 10 personas han sido detenidas en conexión con el "atentado terrorista".

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan había emitido anteriormente un comunicado en el que señalaba que "desafortunadamente tenemos mártires y heridos", pero no ofreció cifras.

Se cree que una de las explosiones fue un coche bomba y la segunda al parecer fue causada por un atacante suicida.

The civilian death toll was lower because fans had already left the newly built Vodafone Arena Stadium after the soccer match when the blasts occurred. Witnesses also heard gunfire after the explosions.

La policía acordonó el área mientras humo salía detrás de la recién construida Arena Vodafone, conocida coloquialmente como Estadio Besiktas por el nombre del equipo que juega ahí y del vecindario en que se encuentra. Algunos testigos afirmaron haber escuchado disparos tras las explosiones.

La primera explosión, la más fuerte, se registró cerca de las 10:30 de la noche, después que Besiktas derrotó 2-1 al visitante Bursaspor en la liga turca. Erdogan explicó que se piensa que por el momento del ataque, los responsables pretendían causar el mayor daño posible.

De momento nadie se ha atribuido el atentado. Este año, Estambul ha registrado diversas explosiones, algunas de las cuales se han atribuido al grupo Estado Islámico y otras han sido reivindicadas por militantes curdos.

"Se cree que fue un coche bomba en un lugar donde nuestras fuerzas policiales especiales fueron ubicadas, justo después del partido en el sitio por donde salieron los hinchas de Bursaspor", dijo Soylu citado por la agencia estatal turca Anadolu.

Ante los reporteros en Estambul, Soylu dijo después que la primera de las explosiones sucedió en una ladera adyacente al estadio. La segunda explosión sacudió el Parque Macka y se cree fue obra de un atacante suicida.

El canal privado NTV reportó que el blanco del primer ataque fue un autobús para policías antimotines y añadió que cerca de 70 heridos fueron trasladados a hospitales.

Las imágenes transmitidas por televisión mostraron más de una decena de ambulancias en una calle aledaña al estadio y un helicóptero policial sobrevolando y alumbrando la zona con un reflector. Los vidrios de ventanas de los edificios cercanos se hicieron añicos por las detonaciones y cubrieron el pavimento. Los investigadores, entre ellos el jefe policial de Estambul, Mustafa Caliskan, se dirigieron rápidamente al lugar.

Besiktas condenó el atentado en un comunicado publicado en su portal oficial.

Por su parte, Bursaspor manifestó que entre los heridos no hay aficionados de fútbol y emitió un comunicado en el que desearon "una pronta recuperación de nuestros ciudadanos heridos".

Las autoridades de radio y televisión de Turquía emitieron una prohibición temporal a la cobertura noticiosa "para evitar que la transmisión pudiera generar miedo, pánico o caos público, o que sirva a los objetivos de organizaciones terroristas".

El primer ministro Binali Yildirim y al gobernador de Estambul, Vasip Sahin, también han sido notificados del ataque, agregó la agencia Anadolu.