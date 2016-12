Lo que Fernandito desea que esté en su película

Fernandito Villalona se siente emocionado ante la idea del filme “Dominicano Soy” que recogerá los momentos más importantes de su vida. En un encuentro con el periódico elCaribe destacó que el mensaje principal de la película que dirige René Brea es el daño que hacen las drogas en la sociedad en general y “en las personas que sucumben ante dicho vicio del cual es difícil salir”.



Sin embargo, fueron sus inicios en la música los que más marcaron su vida. Aquí traemos los 10 momentos que El Mayimbe no quiere que falten en su biopic que cuenta con el guión de la cubana Olga Consuegra. Se trata de más de dos años de investigación y recopilación de información a través de testimonios reales, contados por la gran mayoría de personas que han estado involucradas en la vida de Fernando. l





1El momento en que el síndico de Loma de Cabrera me invitó a participar en el Festival de la Voz, eso me marcó la vida.

2Cuando llegué a la capital, le pedí al chofer que me dejara de último, luego que hiciera todas las paradas para conocer la capital.

3La elección de canciones para el festival. Tenía a mi lado personas que ya eran artistas y cantantes como los Espinal, Félix, César, los hermanos de Fulgencio Espinal. Cantaban en el coro de la universidad y yo hablé con ellos. Tenía “Magia”, porque quería involucrarme con Solano (Rafael), ya yo tenía esos planes de buscar mejoría y pensé que por el simple hecho de cantar una de Solano iba a tener la oportunidad, pensaba que me iba a ayudar.



Ellos me dijeron –no creo que eso vaya a influir; canta las canciones que siempre has cantando-; y me hablaron de Yaco Monti y la canción “Volveré a San Luis”, y después me la cambiaron por la de Jonny Morales, que es de Danny de León, que la hizo Fausto Rey. Esa fue la que elegí, y decidimos dejar “Lágrimas para un Recuerdo” para la final. Todo estuvo pensado para exhibir mi voz”.

4Cuando vi que habíamos 21 muchachos de la línea Noroeste, de la parte que me tocaba a mí en el concurso, ya habían pasado 20 y yo seguía ahí, no me habían llamado y sólo pensaba –se olvidaron de mí-.

5Primera vez como artista. El primero que me felicitó fue Niní Cáffaro y el primero que me hizo una entrevista fue FuenteVilla, ahí mismo terminando.

6Paseos por La Campana. “La Campana, todo el que lea esto que sea de esa época, podrá recordarlo, era un lugar que quedaba en la avenida 27 de Febrero. Yo iba mucho con mi hija Paloma y siempre la llevaba en un macuto de paseo”.

7Primera canción escrita para él. “Al otro día del concurso el maestro Solano me llamó y dijo que ya tenía el tema que yo iba a grabar y yo fui. Al llegar me encuentro con que él lo estaba componiendo y me quedé sorprendido viéndolo escribir (Para olvidarme de ti) y era gratificante. Fue un momento muy clave porque ya estaban escribiendo para mí, y no cualquiera, el maestro Solano a quien le tengo un respeto y admiración increíble, tanto como si fuera mi padre”.

8Cuando la gente me conoció en la televisión, nunca se me olvida que yo andaba con la diputada de Loma de Cabrera que vivía aquí en Santo Domingo pero iba constantemente, Germania Núñez. Ella tenía un carro Caprice y me decía -siempre anda con el cristal abajo para que la gente te vea-, yo le respondía: -no quiero que me estén viendo, me da vergüenza- y ella me decía -¡Mira muchacho samuro!, deja que la gente te vea-, y cuando pasábamos por un sitio y me veían le caían atrás al carro y a mí me daba pena.

9Cuando yo me escuché por primera vez en el estudio de grabación. Yo no había cantando con micrófonos ni bocinas, ni nada de eso, fue un impacto muy grande. Al principio no me gustaba ni un chin escucharme.

0Estudios de música. “Cuando en el concurso empezaron a decir ´fraude´, duraron una hora y media sin parar y Adalgisa (Pantaleón), a quien amo como mi hermana tuvo que cantar bajo esa presión. Lo que ese público no imaginaba es que más adelante doña Ivonne Haza de Bisonó me daría una beca patrocinada por Lama para estudiar canto y eso me hizo realizar la transición de niño a hombre muy bien porque mi voz se estaba por perder”.





Niño travieso

Ramón Fernando Villalona Évora, nombre de pila del cantante de 61 años, recordó que en su juventud fue “un buen nadador y atleta”. A sus 12 años, era el coloque regular del equipo adulto de voleibol de Loma de Cabrera. Además, era travieso.





Seguridad

De lo que sí estuvo seguro siempre es que sería artista y que pondría en alto el nombre de su país.





Papá nunca me dejaba ir al río, sólo con Fulgencio Espinal me lo permitía y cada vez que me iba sin permiso y se daba cuenta tenía mi castigo seguro, mi pena tenía que cumplirla” narró Villalona entre risas.