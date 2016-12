CCN abre en Bávaro sucursal número 11 de Jumbo

Bávaro, La Altagracia.- Con el objetivo de convertirse en la mejor propuesta de valor en el polo turístico de Bávaro y garantizar una buena experiencia de compra, Jumbo abrió este fin de semana en esta ciudad su onceava sucursal en el centro comercial Downtown Mall, en la avenida Barceló de esta ciudad.

La empresa dijo que realizó la apertura del nuevo local tomando en cuenta las necesidades de esta zona, con un amplio surtido de productos a precios muy competitivos.

Como de costumbre de Centro Cuesta Nacional (CCN), no hubo ceremonia de inauguración y los fondos que esto conllevaría serán donados a varias provincias de la región Norte que han sido afectadas por las lluvias. La apertura estuvo encabezada por don José Manuel González Corripio, presidente del grupo empresarial; José Miguel González Cuadra, presidente-ejecutivo; Alejandro González Cuadra, José Manuel González Cuadra, entre otros ejecutivos.

La tienda de 3,500 metros cuenta con más de 65 mil artículos en góndolas y el mayor y más variado surtido de productos. “Jumbo es una marca que busca identificarse con el consumidor que valora la relación calidad-precio y con esta apertura consolidamos el crecimiento sostenible de la marca en el país y en la Región Este”, manifestó Cony Taveras, gerente de mercadeo.

La ejecutiva de la marca afirmó que con la llegada a Bávaro, uno de los principales destinos turísticos del Caribe, los residentes de la zona no tendrán que movilizarse a otras áreas fuera de su localidad para realizar sus compras. “Sabemos que existe una amplia diversidad cultural y una mezcla interesante de consumidores, lo cual fue tomado en cuenta a la hora de manejar el surtido de la sucursal", enfatizó.

Jumbo Bávaro es una tienda que generará una plantilla de 199 colaboradores, que tendrán a su cargo la gestión de dicha sucursal. De igual forma, se generarán 112 empleos indirectos en la zona, los cuales forman parte de este gran proyecto.

Coherente con su propuesta de innovación y diferenciación, Jumbo llega a Bávaro con un gran surtido, y precios competitivos, poniendo al alcance de todos productos de calidad mundial, así como importantes marcas en diferentes categorías: supermercado, electrodomésticos, hogar, deportes, juguetes, escolares, ropa, calzados, ferretería, jardinería y librería, entre otros.

Jumbo Bávaro contará con una agresiva y dinámica de ofertas y opciones de servicios, los cuales llegarán a los clientes por diferentes medios: prensa, redes sociales, página web www.jumbo.com.do, encartes, radio y televisión local. De igual forma, la tienda ofrecerá un calendario de actividades y promociones exclusivas de la sucursal.

Entre sus fortalezas principales, Jumbo cuenta con Agro CCN, la primera planta dominicana de procesamiento de carnes de res y cerdo certificada bajo la norma internacional ISO 9001:2008, ofreciendo a los clientes productos de la mejor calidad.

Asimismo, ofrecerá panes y productos de repostería recién horneados bajo su marca La Panera. Tendrá disponible el Certified Angus Beef, una carne Angus de la mejor calidad, la cual es importada, fresca y nunca congelada. Y su área de frutas y vegetales asegura productos con la mayor frescura para el consumidor.

Adicional, están sus marcas propias, tanto en el área de alimentos como de no alimentos. Cuenta con un amplio portafolio de marcas exclusivas, como la reconocida marca Food Club, la marca local Líder, Simply Done y Value Time. Las ventajas de estas llamadas marcas blancas lo constituye su probada relación calidad-precio que les caracteriza.

El área textil es también uno de los grandes pilares de Jumbo y se ha caracterizado por ser pioneros en creaciones de colecciones de moda de grandes diseñadores dominicanos a precios asequibles. Del mismo modo, cuenta con sus marcas propias Mondino y Creatif, que ofrecen en cada temporada piezas a la moda y de calidad.

Adicional, cuenta con el proyecto de Corazón Dominicano, donde acompañan a los productores rurales en sus procesos de mejoras continuas, además de convertirse en sus aliados comerciales para la compra de sus productos.

Jumbo Bávaro reforzará su posicionamiento como la principal tienda por departamentos del país, brindándole al visitante la posibilidad de comprar todo lo que necesita en un solo lugar. Los clientes tendrán a su alcance una amplia gama de servicios y productos financieros y formas de pago, tales como La Tarjeta Suma CCN con el Banco del Progreso, Tarjeta Plus con el Banco Popular, Bonos CCN y Préstamos, recargas de móviles en las cajas y venta de boletos para conciertos.

Asimismo, estarán presentes instituciones aliadas que consolidan aún más el concepto de todo en un solo lugar. Dentro de los negocios aliados están Claro, Vita Salud, Jardín Constanza, Helados Valentino, Mail Boxes y cajeros automáticos del Banco Popular, BHD León, Banreservas y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP).

“Desde Centro Cuesta Nacional (CCN) y Jumbo estamos convencidos de que nuestras llegadas a las diferentes provincias del país deben responder a un modelo de negocio inclusivo, donde la comunidad forme parte activa y protagónica del engranaje económico que se desarrolla alrededor de nuestras tiendas”, manifestó Madelyn Martínez, directora de mercadeo corporativo de CCN.

“Nuestra llegada a Bávaro también tiene el propósito de convertirse en un motor que complemente el desarrollo turístico de la zona, así como otros sectores productivos que desde ya son nuestros suplidores. De esta manera nos convertiremos en sus aliados comerciales para la compra de sus productos”, enfatizó Martínez.

Jumbo informó a todos sus clientes, suplidores y demás relacionados que como ya es tradición, decidió no celebrar un acto de inauguración con motivo de la apertura de su sucursal en Bávaro, el pasado sábado 10 de diciembre.

Los fondos fueron destinados a las comunidades más afectadas por las recientes lluvias y vaguadas de la Provincia de Montecristi, en la costa Norte, en especial las comunidades de Castañuelas y Palo Verde, a través de la Diócesis Mao-Montecristi.

“En Jumbo estamos convencidos de que las mejores causas son aquellas que son capaces de unirnos entorno a la solidaridad y el apoyo de aquellos que lo necesitan”, expuso.