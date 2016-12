Deduno y Peña guían triunfo de AC; Leones vencen a Toros

12/12/2016 12:00 AM - Cynthia Morillo

Francisco Peña bateó un rodado que quebró el empate en el cuarto y con un efectivo relevo amarillo, las Águilas Cibaeñas derrotaron anoche 3-2 a los Tigres del Licey.



Fue el segundo encuentro seguido entre los grandes rivales del béisbol dominicano, Tigres y Águilas, ambos con excelentes asistencias y con el toque peculiar de dos conjuntos que mantienen en vilo a la afición hasta el final.



La victoria le permitió al conjunto cibaeño afianzarse en el tercer puesto del certamen criollo con foja de 21-20 a medio juego de los Tigres (21-19), que se mantienen en el segundo lugar a dos juegos de los Gigantes del Cibao, la escuadra de San Francisco de Macorís que comanda la justa.



Todavía la tropa aguilucha se mantiene en desventaja en la serie particular ante el conjunto añil, que domina de manera contundente con seis triunfos en ocho oportunidades.



En cambio, fue el tercer encuentro seguido para los amarillos que no cometen errores.

Esta vez, las Águilas contaron con una impecable labor del relevista derecho Samuel Deduno (2-1), quien retiró 10 hombres de manera consecutiva, cuatro de ellos por la vía del ponche durante una labor de tres entradas y dos tercios en blanco sin imparable y una base por bolas. Deduno entró a lanzar en el tercer episodio, tras un out, en sustitución del abridor amarillo Francisley Bueno.



Josh Judy se anotó su duodécimo salvamento, segundo en ese departamento detrás de Jairo Asencio (13).



El partido se decidió a favor de la novena cibaeña en el cuarto episodio cuando Andy Marte se embasó por error del antesalista Donovan Solano. Marte luego avanzó a tercera por error del lanzador John Lannan en un intento de sacrificio de Johan Camargo.



Lannan tiró mal a la intermedia y eso provocó hombres en las esquinas para las Águilas. Sin outs, Francisco Peña conectó un rodado a manos del campo corto azul, que propició que el corredor de tercera pisara la goma.



Por los azules, Jorge Bonifacio remolcó la primera vuelta en el primero, y un episodio después, su compañero Jhonatan Solano conectó un bambinazo solitario que voló la verja del bosque izquierdo. La ofensiva amarilla fue liderada por Zoilo Almonte, que remolcó dos vueltas.



Leones ganan segundo al hilo

En La Romana, David Holmberg lanzó cinco solidas entradas y Jabari Blash conectó un doble remolcador para conducir anoche a los Leones a una victoria 4-1 sobre los Toros.



Con los mismos protagonistas pero esta vez en un escenario distinto, los capitaleños le recetaron su segundo revés seguido a los romanenses para colocarse a un juego y medio de la cuarta posición clasificatoria. Fue la decima derrota como dueños de la casa para los Toros con ocho victorias.



Los rojos atacaron en la misma primera entrada al abridor Edwar Cabrera con doble remolcador de Blash por el prado central. En el octavo, el equipo rojo agregó dos más. En el cierre de ese mismo episodio, la tropa taurina fabricó su única carrera del partido.



Suspensión en San Francisco

El partido entre las Estrellas y los Gigantes fue suspendido ayer debido al mal estado en el que se encontraba el terreno de juego a causa de las lluvias caídas en esa región. Ese encuentro fue reasignado para el día de hoy a las 7:30 de la noche en el Julián Javier