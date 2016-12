Otra hazaña para LeBron James en su gran carrera

CLEVELAND. LeBron James se convirtió en el primer jugador de la línea frontal en la historia de la NBA en registrar 7,000 asistencias en su carrera.



James alcanzó el hito cuando encontró a Tristan Thompson para una clavada cuando faltaban 6:33 del primer cuarto del juego entre los Cavaliers ante los Charlotte Hornets el sábado. Fue su cuarta asistencia en el periodo.



James estableció registros de asistencias para los aleros durante la temporada 2014-2015 cuando saltó la marca del inmortal Scottie Pippen de 6,135 asistencias en su carrera.



“En verdad que no sé qué decir”, dijo James después del partido. “He jugado con dos grandes organizaciones y he podido lograrlo. Esas organizaciones me han permitido ser el jugador que he querido ser. Eso prueba la triple amenaza que soy, de rebotar, de pasar y de anotar un poco.



Me siento honrado, bendecido y trato de aportar cada noche un poco más para mis compañeros, mis fanáticos, y esta organización”, añadió.



“Ese es mi trabajo, ser la única persona en la historia que ha acumulado esos números”, sentenció LeBron.



James ocupa el lugar 16 de todos los tiempos en la lista de asistencias, con solo guardias por delante.



Si James mantiene su promedio de 9.1 asistencias esta temporada, lo que sería su marca más alta en su carrera, terminaría la temporada 2016-2017, en el lugar 12 en asistencias, pasando a Tim Hardaway (7,095), Terry Porter (7,160), Lenny Wilkens (7,211), y Mo Cheeks (7,392) en el proceso.



James hizo historia el viernes también, al pasar a Elvin Hayes, otra leyenda de la NBA, en el noveno lugar de anotaciones. La estrella de los Cavs entró el sábado en el lugar 103 de todos los tiempos en rebotes, y necesita 48 para pasar la marca de Truck Robinson de 7,267 y entrar al top 100.