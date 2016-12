Tillerson podría ser el secretario de Estado

Donald Trump dice que podría elegir al gerente general de la petrolera ExxonMobil, Rex Tillerson, como su secretario de Estado... o tal vez no.



El presidente electo tuiteó el domingo: “Lo designe o no para ‘Estado’, Rex Tillerson, presidente & CEO of ExxonMobil es un jugador y negociador de primera. ¡Estén atentos!”

Republicanos y demócratas han expresado preocupación por los vínculos de Tillerson con Rusia. Exxon amplió sus negocios en Rusia bajo su conducción al tiempo que sus rivales sufrían expropiaciones y obstáculos regulatorios. En 2013, Vladimir Putin lo condecoró.



El tema generó reacciones el domingo que hacen pensar que la confirmación de Tillerson por el Senado no sería fácil.



El senador republicano por Florida Marco Rubio tuiteó: “Ser ‘amigo de Vladimir’ no me parece una característica deseable en un #SecretaryOfState” (secretario de Estado).