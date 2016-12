Video: Juan Carlos Pérez dice con el Licey “no juego más nunca”

Broma o no, Juan Carlos Pérez encendió las redes. En un video colgado en YouTube, el jardinero de las Águilas Cibaeñas manifestó que no volvería a jugar con los Tigres del Licey en caso de que este último así lo solicitara.

El comentario surgió, luego de que el cronista deportivo de Santiago, Gustavo Suriel, le expresara a Juan Carlos la intención del Licey llevarlo para la Serie del Caribe, en caso de que así sucediera, lo que provocó la negación del jugador.

“Un mensajito para Suriel, el año pasado me puse el uniforme del Licey porque venía de una lesión, pero ese uniforme yo no me lo pongo más nunca”, dijo Pérez en un video de Operación Deportiva que fue subido a las redes por el cronista Antonio Puesán a través de su cuenta de Twitter@antoniopuesan .

En la semifinal pasada, el jardinero derecho fue una de las bujías para que el Licey avanzara a la Serie Final ante los Leones del Escogido al batear para .250 con 13 imparables, entre estos cinco dobles y un cuadrangular, así como remolcar seis carreras y anotar nueve.Mientras que en la Final pegó un vuelacerca y rempujó tres.

Pérez se expresó en esos términos el pasado lunes durante el programa de premiación “Águila de la Semana” que se celebra en Santiago de los Caballeros.

“Parece que el equipo del Licey está sufriendo porque le ganamos un jueguito. Bartolo Colón y Wandy Rodríguez son las nuevas integraciones. Estamos emplumando todavía y venimos con fuerza”, indicó Juan Carlos ante la presencia de varios cronistas deportivos de Santiago.

La temporada pasada el patrullero fue seleccionado en el draft de jugadores nativos y que mucho disgusto causó entre los seguidores del equipo cibaeño por tomar esa decisión. Para ese entonces, las Águilas y los Gigantes del Cibao quedaron fuera del Round Robin al finalizar quinto y sexto en la tabla de posiciones.