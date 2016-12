Agente de seguridad del Metro se queja en video de maltrato de sus superiores

Un cabo de la Armada Dominicana, que presta servicios en el Metro de Santo Domingo, denunció mediante un video colgado a YouTube que fue apresado el pasado sábado sin justificación y en condiciones inhumanas.

En el video, que fue grabado desde la celda donde fue encerrado el agente Gabriel Jiménez Soto, indicó que fue detenido luego que hizo un cambio de turno con un compañero debido a que se “sentía indispuesto”.

“El motivo de hacer este video es denunciar ante las autoridades, ante el Presidente y el Gobierno y los Derechos Humanos el abuso que hacen con los militares y solamente es con los militares de menor rango, con los alistados”, indicó Jiménez Soto.

Explicó que, pese a que se “encontraba tomando el día anterior”, se presentó a su estación de manera puntual, “estaba indispuesto para trabajar y hablé con un compañero para que me hiciera el servicio, el compañero dijo que sí para yo hacer el día de hoy a él porque yo estaba libre. Luego de que el compañero me dijera que sí, que el servicio, ni el trabajo se iba a ver afectado de ninguna manera, me dice el encargado que vaya donde el supervisor y el supervisor lo que dice es: ¡tránquenlo y lo sacan mañana! Ya hoy es mañana, hoy es domingo 11 del mes en curso y no han dicho nada”, narró en el video.

Por el hecho acusó al mayor Soriano, quien además de encerrarlo, supuestamente lo despojó de su arma de reglamento, alegando que él estaba borracho, situación que negó, indicando que esa es su forma de hablar.

Agregó que pese a que llamó varias veces lo han mantenido “dando vueltas” sin ninguna solución. Dijo que no es posible que un ser humano que presta servicios para la seguridad del país sea privado de su libertad como si fuera un delincuente.

“Miren como estoy preso, como si fuera un delincuente, como si he matado a alguien, como que no tengo familia, tengo dos hijos y no se de ellos, como que soy una escoria humana cuando porto un uniforme para brindarle seguridad a ustedes”, se quejó.

Entiende que no es posible que con los 5 mil pesos que gana como soldado de la milicia, también sea abusado de una manera íntegra y moral. Expresó que dan todo por la patria para nada.