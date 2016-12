En Jimaní no están conformes con costo de hospital

Hace una semana que el presidente Danilo Medina inauguró el Hospital General Melenciano, en el municipio de Jimaní, pero aún no ha comenzado a brindar servicio a unos moradores plagados de dudas en torno a la inversión de RD$157.8 millones realizada por el Gobierno, a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Mientras la cifra y las consignas vociferadas durante el acto de inauguración aún resuenan entre la gente de este poblado fronterizo, varios obreros dan retoques de pintura a las paredes del centro asistencial que en 2010, contribuyó a salvar cientos de vidas tras el terremoto de Haití, cuya capital, Puerto Príncipe, está a menos de 54 kilómetros.



Los cuestionamientos de miembros de la sociedad civil, agrupados en la Coalición Luz y Agua 24/7, surgen al hacer comparaciones entre el costo de la obra inaugurada, con otras de igual o mayor envergadura, como el Centro Clínico y Diagnóstico de Atención Primaria, cuya construcción y equipamiento costó RD$73.5 millones, o del nuevo Hospital de Pedernales.



Pese a que algunos les han tildado de “malagradecidos”, la coordinadora de la Coalición, Adela Matos y el presidente de la Cámara oficial de Comercio y Producción de Jimaní, ingeniero Marcos López, coinciden en que al margen de la nueva cocina, el comedor, las áreas de aislamiento, el cubículo de extintores y la verja frontal, el resto de la infraestructura estaba hecha y solo se le recubrió de pintura, se dividieron las habitaciones, se cambiaron pisos y ventanas, se taparon hoyos y se compraron los nuevos equipos.



“Como Coalición vamos a solicitar que nos expliquen, porque en nosotros está la sorpresa por el costo. Nos han dicho que es por el equipamiento, pero tenemos derecho a preguntar y a investigar qué tanto costaron esos equipos, porqué el Hospital de Pedernales, que tiene el doble de servicios y el doble de equipamiento su costo es todavía más bajo. Por eso es nuestra sorpresa”, dijo Adela Matos a elCaribe.



La dirigente comunitaria, deploró que tampoco se contemplara una solución para las inundaciones que cada vez que llueve sufre buena parte de las áreas del hospital, tras recordar que tras la riada de 2004, y con el hospital recién remodelado, no se pudo utilizar al quedar completamente inundado.



En ese sentido, dijo que pudo haberse hecho un análisis más prudente y contemplado su construcción en una zona más segura.



Director no ha recibido hospital



El director del hospital, Francis Moquete, todavía no ha recibido formalmente las llaves del centro de manos de la OISOE, y ayer se encontraba recibiendo a los técnicos de la empresa que se encargará de entrenar al personal de Laboratorio, Rayos X y Anestesiología para el uso y manejo de los nuevos equipos.



El galeno sostuvo que hubo cosas que no quedaron como esperaba, como es la nueva área de emergencia, la cual resultó más pequeña que la anterior y todavía no cuenta con los nuevos especialistas de pediatría y medicina interna que habrán de reforzar los servicios del centro.



Dijo que aunque las plazas están disponibles, existe poca motivación por los médicos recién graduados de ir a prestar servicio al apartado municipio.



Mientras tanto, se siguen dando consultas en condiciones precarias en la parte vieja del hospital y la casa de los médicos ha sido convertida en cocina improvisada y archivo estadístico.



Piden verdadero plan de desarrollo



Los dirigentes de la Coalición, conformada por iglesias, ganaderos, comerciantes, juntas de vecinos y organizaciones no gubernamentales valoran las inversiones que ha hecho el Gobierno en la provincia, como el proyecto habitacional Boca de Cachón, el Centro de Diagnóstico, en Guayabal y el propio hospital, aunque afirman que se necesitan intervenciones integrales que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes que emigran buscando mejores oportunidades.



“Nosotros no tenemos miedo, nosotros pedimos una audiencia con el presidente Danilo Medina, intentamos hablar con él el día de la inauguración, pero eso es muy difícil. Levantamos carteles, intentamos llamar su atención, y en un momento él dijo que sí, pero sus guaruras no nos dejaron pasar. Por esta vía le decimos al presidente que esta provincia necesita una atención especial. Se están haciendo cosas, pero necesitamos integrar todo eso en un plan de desarrollo que vaya nivelado”, afirmó.

60 a 70% de servicios son brindados a haitianos

El hospital tendrá que manejarse con una subvención de apenas RD$420 mil mensuales, que no alcanzan ni para comprar el combustible de la planta eléctrica y cuyo uso será prácticamente ininterrumpido ante los prolongados apagones que sufre el municipio, según denunció la Coalición. La mayor parte de pacientes que llegan al centro en busca de atenciones médicas, son extranjeros. Según su director, entre el 60 y 70% de los servicios son brindados mayormente a haitianos. Dijo que los 17 partos practicados el mes pasado fueron hechos a mujeres haitianas.