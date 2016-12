Dan de alta a Hubieres; estaba en el Centro Médico Antillano

Se encuentra estable y ya fue dado de alta el presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO), Juan Hubieres, tras haber sufrido un desmayo este jueves.

Hubieres se sintió mal luego de la lectura en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) del fallo que favoreció parcialmente al Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) contra el alegado monopolio en el transporte de carga y de pasajeros.

El dirigente choferil fue llevado por sus allegados y colaboradores al Centro Médico Antillano, en el Distrito Nacional, lugar que abandonó más tarde.

A su salida, explicó que si es necesario paralizar el transporte lo harán, pero dijo que no han pensado en eso. “Vamos a seguir luchando. Estos no son los ingenios azucareros, que los sindicalistas se vendieron unos y otros los compraron, no, aquí cada quien tiene lo suyo y cada quien va a comprar su boca (…) y cuando no pueda comprar otra cosa…”, expresó Hubieres.

Entre tanto, varios agentes policiales se encuentran apostados en los alrededores del edificio donde están las oficinas del Conep, tras darse a conocer el fallo del Tribunal Superior Administrativo sobre el recurso de amparo sometido por la entidad contra varios organismos del Estado en torno al alegado monopolio en el transporte en que fue favorecida la parte accionante.