El Senado aprueba el Código Penal, que penaliza el aborto

15/12/2016 12:00 AM - Genrris Agramonte

El Senado convirtió en ley anoche el nuevo Código Penal de la República Dominicana, el cual penaliza el aborto, eleva la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel y castiga el feminicidio con 40 años de prisión. La iniciativa, que había sido aprobada en el mes de junio del presente año por la Cámara de Diputados, fue sancionada sin modificaciones y será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.



La pieza fue declarada de urgencia y liberada de los trámites de lectura, a petición del presidente de la Comisión de Justicia, Arístides Victoria Yeb, quien defendió la penalización. De 20 senadores presentes en la sesión, votaron 19 a favor y sólo Julio César Valentín no votó por el Código.



Se recuerda que la Cámara de Diputados aprobó en junio pasado, de urgencia, en dos lecturas y modificaciones, el nuevo Código Penal de la República Dominicana, eliminando el párrafo del Artículo 110 que mandaba a la creación de una ley especial sobre el aborto. Dicho párrafo que expresaba “la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto o por malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante ley especial”.



El nuevo Código Penal, convertido en ley por los senadores, castigará el aborto con penas de dos a tres años tanto a la mujer que se someta a un aborto, como a la persona que le ayude. Del mismo modo, al médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional que realicen o asistan en un aborto serán castigados con penas de cuatro a 10 años.



En noviembre del 2014, el presidente Danilo Medina observó los artículos referentes al aborto, en el Código Penal, a fin de que los legisladores especifiquen las excepciones que deben prevalecer en caso de penalizar la interrupción del embarazo.



El nuevo Código Penal también aumenta las penas de 30 a 40 años y castiga de cuatro a 10 años de prisión al que cause un aborto a una mujer embarazada y establece la acumulación de penas hasta los 60 años de prisión. La pieza contempla penas de 20 a 30 años y fija castigos de cuatro a 10 años a los adultos que induzcan a menores a cometer actos delincuenciales. Además castiga la invasión de terreno, el feminicidio, el envenenamiento, y el crimen de lesa humanidad, entre otros.



Aprueba modificar Presupuesto



Los senadores también aprobaron en dos lecturas y declararon de urgencia el proyecto que modifica la Ley No. 260-15, de Presupuesto General del Estado para el año 2016, por un monto de 11,802.6 millones de pesos, de los cuales 7,152 millones de pesos serán utilizados para salud, educación y otras instituciones, y los otros 4,650 millones de pesos serán destinados a la Planta a Carbón de Punta Catalina.

Autorizan al Banreservas financiar doble sueldo

Los legisladores aprobaron el proyecto que autoriza al Banco de Reservas de la República Dominicana a financiar 1,200 millones de pesos para los organismos del sector público descentralizados y autónomos no financieros, las empresas públicas no financieras, las instituciones de la Seguridad Social, así como los ayuntamientos de los municipios y el Distrito Nacional, y las Juntas Municipales para hacer el pago del salario número 13.