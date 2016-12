Termina mudanza La Barquita Este; levantan muro

La Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita y Entornos (Urbe) dio por finalizada la mudanza de 1,330 familias asentadas en la ribera este del río Ozama. No obstante, unas 35 familias del barrio Los Reguindados, en La Barquita de Santo Domingo Este, aseguran que fueron censadas e hicieron los cursos de capacitación ciudadana exigidos, pero no figuran en el padrón de las mudanzas.



Con su pergamino de capacitación en manos, Reyna Isabel Reyes, quien tiene 19 años viviendo en el área, dijo que ha visto a decenas de sus vecinos partir hacia el nuevo proyecto habitacional, levantado en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, y aún continúa en su misma vivienda cercana al río Ozama.



La mujer asegura que fue censada. “Pero mi nombre no está dentro del sistema, eso fue lo que me dijeron cuando fui a preguntar porqué no me mudaron”, expresa. El encargado del proyecto, José Miguel González Cuadra, dijo a este medio que la mudanza finalizó la semana pasada con un padrón de 1,330 familias.



Al ser cuestionado sobre la situación de incertidumbre que viven este grupo de personas, sostuvo que posteriormente al censo se realizó un “replanteamiento” y se determinó que la ubicación de estas casas no representa peligro para quienes las ocupan.



Mientras estas familias exigen ser desalojadas, un grupo de empleados de la compañía Karran Morrillo trabajaban en la construcción de la zapata para levantar el muro de concreto que protegerá la zona. La empresa contratista instaló su campamento en el lugar donde recientemente un grupo de destacados comunicadores sembraron árboles.