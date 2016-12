Anuncian “The Official Party de Electric Paradise”

16/12/2016 12:00 AM - El Caribe

Las instalaciones de Pearl Beach Club se vestirán de fiesta para recibir a dos de los más reconocidos DJ’s, Damian Lazarus y Jamie Jones, quienes serán los protagonistas en el “The Official Party de Electric Paradise”. El concierto electrónico, a realizarse este viernes de 10:00 de la noche hasta las 4:00 de la madrugada en las instalaciones del club de playa, en Cabeza de Toro, Punta Cana, servirá como calentamiento de la tercera edición del festival de música “Electric Paradise”.



Los principales ejecutivos de Pearl Beach Club, Silvia Ortega, directora territorial de Catalonia Hotels & Resorts, empresa hotelera propietaria de Pearl Beach Club; Kasia de Araújo, directora general de Pearl Beach Club; y Alex Castellanos, director Comercial, manifestaron que se sienten muy contentos de tener en sus instalaciones a estos dos destacados artistas de gran trayectoria internacional en la música electrónica.



Ortega expresó que tanto Damian Lazarus como Jamie Jones son considerados como “únicos en los géneros que interpretan”. Aseguró que los amantes de este tipo de música disfrutarán al maximo de las mezclas de estos DJ’s procedentes del Reino Unido. “Estamos seguros que ‘The Official Party’ de Electric Paradise será un espectáculo sin precedentes, con la participación, por primera vez en un solo escenario, de Lazarus y Jones, donde tanto los socios de Pearl Beach Club como el público en general podrán disfrutar hasta la madrugada”, indicó.



Ortega aseguró que “Jamie Jones traerá su melódico house y alegre sonido basado en la mezcla de diferentes influencias; mientras que Damian Lazarus amenizará los sentidos con sus mejores mixturas de Acid House, Techno y Hardcore”.



Las boletas para “The Official Party” de Electric Paradise están a la venta en Uepa Tickets, Pearl Beach Club y www.electricparadise.com a $1,500 pesos preventa, y para las personas que tengan su brazalete de Electric Paradise el costo de las mismas será de $1,000 pesos. Estas solo estarán disponibles en Pearl Beach Club.