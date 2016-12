Confusión en Venezuela por eliminación de billetes

Caracas. A pocas horas de que salgan de circulación los billetes de 100 bolívares, numerosos comercios en Caracas suspendieron el jueves la recepción de esa denominación, lo que generó confusión e incertidumbre. Con letreros en los que se leía “No aceptamos billetes de 100 bolívares” numerosos locales sorprendieron a sus clientes que esperaban que la eliminación de los billetes se hiciera efectiva el viernes, tal como habían acordado las autoridades a inicios de semana.



Los comerciantes se justificaron alegando que los bancos sólo permitirán hasta el jueves el canje o depósito de los billetes de 100 bolívares.



Mientras los comercios y compradores se adaptaban a la nueva realidad, los bancos públicos y privados cumplieron la tercera y última jornada del cambio de billetes que se desarrolló con normalidad debido a la poca asistencia de clientes.



Miles de personas colmaron el martes las entidades financieras durante la primera jornada del canje masivo de billetes. La afluencia de depositantes se redujo de manera importante durante la sesión de la víspera.



“No sabemos qué hacer una vez que se agote el poco efectivo que tenemos”, dijo a The Associated Press Douglas Ruiz, un administrador de 36 años, mientras sostenía con su brazo izquierdo un pan que había comprado con el poco efectivo que le quedaba tras hacer una larga fila afuera de una panadería.



Ruiz admitió que a pocas horas de la eliminación de los billetes de 100 bolívares hay mucha incertidumbre entre los venezolanos porque los cajeros automáticos no están entregando suficiente efectivo, muchos comercios no aceptan ese papel moneda y otros no tienen máquinas para pagar con tarjetas de crédito o débito.



“Tengo un intercambio de regalos ahorita por Navidad y no pude comprar el presente porque ya hoy no aceptan billetes de 100 bolívares”, indicó molesta Elida Pérez, una trabajadora social de 42 años. “Qué penoso, qué vergonzoso es esto. Debieron dar un plazo mayor para sacar los billetes. Ahora tengo un montón de billetes de 100 y no sé qué haré con ellos. Será que los pongo de papel higiénico”, agregó.