El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, dijo que no se ha dado cuenta de la promoción de vallas reeleccionistas promoviendo al presidente Danilo Medina para el 2020.

Al preguntársele si creía que hay promoción reeleccionista como denuncian algunos sectores, dijo de manera escueta "no me he dado cuenta de eso".

Pared Pérez consideró que hablar de candidatura presidencial "llámese como se llame, quien pueda aspirar, es extemporáneo".

Sobre las acusaciones de que el PLD ha sido el propulsor de la división del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), dijo que el partido morado no se inmiscuye en problemas internos de otras organizaciones políticas.

“Ustedes no han visto un solo pronunciamiento de ningún dirigente nuestro refiriéndose a los problemas del Partido Reformista, lo han hecho otras organizaciones, pero el PLD es muy respetuoso de eso”, sostuvo.

En otro tema, informó que no hay una fecha específica para una posible convocatoria del Comité Político para conocer el caso de la Liga Municipal Dominicana (LMD).

Vuelven las cajas navideñas

Pared Pérez habló del tema en una rueda de prensa en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana –PLD-, donde se anunció la continuación este domingo 18 de la repartición de cajas 100 mil cajas navideñas en las provincias más afectadas por las inundaciones.

Ahora inician en María Trinidad Sánchez, Duarte, en el área del Bajo Yuna, Hermanas Mirabal y Santiago. Junto a Reinaldo, estuvo Bautista Rojas Gómez.