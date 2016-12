Atentado suicida deja 30 muertos en base militar de Yemen

SANÁ, Yemen (AP) — Un supuesto atacante suicida se inmoló el domingo a las afueras de un campo militar ubicado cerca de la ciudad de Adén, en el sur de Yemen, lo que dejó un saldo de al menos 30 soldados muertos, informaron las autoridades.

Las autoridades dijeron a The Associated Press que las investigaciones preliminares revelan que la explosión fue obra de un atacante suicida con un chaleco de explosivos. Al menos 50 personas resultaron heridas durante el atentado ocurrido mientras los soldados hacían fila para cobrar sus salarios, indicaron. Las autoridades hablaron bajo condición de anonimato debido a que no estaban autorizadas a informar a la prensa.

La base en la que ocurrió la explosión es la misma en la que otro atacante suicida se inmoló el 10 de diciembre, hecho en el que murieron 57 soldados.

Ningún grupo se ha atribuido el atentado del domingo. Sin embargo, la filial yemení del grupo Estado Islámico se responsabilizó del ataque del 10 de diciembre. Además del EI, Yemen ha sido sede desde hace tiempo de una rama activa de Al Qaeda, que es ampliamente reconocida como la filial más peligrosa de la organización extremista internacional.

Adén está bajo control de una coalición de tropas leales al gobierno del presidente Abed Rabbo Mansour Hadi, reconocido internacionalmente, milicias locales y grupos yijadíes que combaten a los rebeldes chiíes que tomaron la capital, Saná, en 2014, y luego arrasaron con gran parte del norte del país.

Sus avances obligaron a Hadi a abandonar el país y refugiarse en la vecina Arabia Saudí. La coalición encabezada por los saudíes, en su mayoría compuesta de estados del Golfo Arábico, posteriormente intervino en Yemen con una incesante campaña aérea en contra de los rebeldes y sus aliados.