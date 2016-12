Pitcher dominicano Iván Nova pacta con Piratas por 3 años y 26 millones

PITTSBURGH. — El pitcher dominicano Iván Nova y los Piratas de Pittsburgh pactaron un contrato por tres años y 26 millones de dólares, dijo una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló el jueves con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada porque no se habían anunciado detalles del contrato.

Pittsburgh adquirió a Nova en un canje con los Yanquis de Nueva York el 1 de agosto. Aunque los Piratas perdieron terreno en la recta final de la temporada, el abridor dominicano pareció resucitar su carrera con el coach de lanzadores Ray Searage.

Nova tuvo marca de 5-2 con 3.06 de efectividad en 11 aperturas con Pittsburgh, luego de acumular marca de 7-6 y 4.90 de efectividad en 21 salidas con Nueva York.

El derecho cumple 30 años en enero. En siete campañas en las mayores, tiene marca de 58-41, con 4.30 de efectividad.