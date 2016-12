Ventura dice que en el PRD no lo supieron apreciar

24/12/2016 12:00 AM - Karina Jimenez

El exalcalde Johnny Ventura dijo ayer que los perredeístas no supieron apreciarlo mientras fue miembro del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). El merenguero dijo que durante más de 40 años fue militante de esa organización, pero el día que decidió abandonar ese partido, los dirigentes de esa organización se sintieron mal, por lo que entiende que los perredeístas siempre están “guapos” con él.



“Los perredeístas siempre están guapos conmigo porque no supieron apreciar lo que tenían por más de 40 años”, enfatizó.



Durante una conversación en el programa “Enfoque Matinal”, que se transmite por NCDN, canal 37, expresó que en el PRD se olvidaron que “yo les di 40 años de mi vida, de mi poca capacidad política y de mi fortuna”.



Declaró que cuando estuvo en el PRD fue “dirigente, dirigente”, con el agravante para él de que el líder de esa organización, el fenecido José Francisco Peña Gómez, nunca le entregó recursos económicos para que él pudiera ejecutar sus trabajos políticos.



“Peña Gómez nunca sacó dinero para las responsabilidades mías, él me asumía las responsabilidades y los cuartos los ponía yo, con una ventaja, nunca perdió Peña Gómez donde yo dirigía”, reveló Ventura. Manifestó que luego de abandonar el partido blanco, “todos mis compañeros se fueron”. Aclaró que nunca los llamó para que lo siguieran.



Con relación al baile y canto que improvisó el expresidente Leonel Fernández el pasado viernes en la fiesta de Navidad de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), amenizada por el “Caballo mayor”, el merenguero aclaró que todo se dio de manera espontánea.