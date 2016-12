Al menos diez muertos por accidentes

26/12/2016 12:00 AM - Miguel Martínez

Al menos diez personas fallecieron por accidentes de tránsito ocurridos en diferentes puntos del país, durante el asueto de Nochebuena y parte de la Navidad.



En su segundo boletín de ayer, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) había comunicado la muerte de ocho personas por accidentes. Luego de su informe, se produjeron dos muertes más por la misma causa.



De acuerdo al informe preliminar del hecho, los hermanos Queuris y Geuris Heredia Ramírez se dirigían en dirección Oeste-Este por la avenida Las Américas hacia la playa de Boca Chica, y el carro donde se transportaban se deslizó próximo al retorno, e impactó una palmera. Ambos fallecieron mientras recibían atenciones médicas en un centro de salud.



Juan Manuel Méndez, director del organismo de socorro, detalló además que 113 personas resultaron intoxicadas por exceso de alcohol, 13 de estos menores de edad, y 25 por intoxicación alimenticia.

Además del general Méndez participaron en la rueda de prensa el general Estanislao Gonnel, de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, y el coronel Tejeda Baldera, de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet).



Acciones preventivas

La Amet dijo que fue un éxito el operativo que montó en las distintas autopistas de acceso al Gran Santo Domingo denominado “Regreso Seguro Navidad 2016”, “lo cual permitió que miles de ciudadanos regresaran sin contratiempos a sus hogares luego de la Navidad”.



Diego Pesqueira, vocero de la Amet, informó que en las acciones desplegadas retuvieron más de 700 motocicletas por cometer sus conductores distintas infracciones a la ley 241 sobre tránsito y sus modificaciones.



De igual forma, señaló que los agentes del organismo encargado de regular el tránsito detuvieron más de 300 vehículos pesados por conducir sin los permisos correspondientes y por transitar por carriles izquierdos, también por exceso de velocidad, por no tener el permiso de transitar, y por tener las gomas lisas.



“También fueron retenidos 165 vehículos de distintas marcas y modelos por cometer sus conductores infracciones a la ley de tránsito. Por transitar con exceso de pasajeros fueron fiscalizados 29 conductores de autobuses y minibuses”, dijo.



Pesqueira expresó que las acciones preventivas tienen como objetivo reducir los accidentes y las muertes por esa causa.



Al dar a conocer la información, agregó que también fueron fiscalizados 102 conductores por exceder los límites de velocidad.



Mientras que 60 camionetas se encuentran retenidas luego de que sus conductores fueran sorprendidos transportando personas en la parte trasera.



Otros 42 conductores fueron fiscalizados por utilizar celulares, 42 por utilizar en sus vehículos gomas lisas, 55 por problemas de luces y 60 por no utilizar los cinturones de seguridad.



El portavoz de la Amet comunicó que para tales fines se instalaron talleres, grúas, ambulancias y los agentes de la Amet fiscalizarán los excesos de velocidad, la cantidad de pasajeros en los vehículos, el uso de los cascos protectores para motocicletas y el cinturón de seguridad



Asistencia vial

Las brigadas de Obras Públicas auxiliaron a mil 516 conductores en las carreteras mientras se desplazaban por distintos puntos del país en el día de Nochebuena.



El coronel Jacobo Mateo Moquete, relacionista de la Comisión Militar y Policial del MOPC, señaló que las principales asistencias fueron 611 por fallas mecánicas para un 40 por ciento, mientras que 412 fueron daños en sus neumáticos para un 27 por ciento.



Moquete dijo que un total de 151 conductores quedaron varados por falta de combustibles, para un 10 por ciento de los auxilios.



Comunicó que las demás asistencias fueron ofrecidas por las grúas, seguridad a vehículos que no pudieron continuar transitando y ambulancias donde los médicos atendieron a personas heridas por accidentes de tránsito.



Este año las cifras de fallecidos por accidentes de tránsito han sido menores que en igual período del año pasado, según destacó Pesqueira.



Sin embargo, aclaró que se deben esperar los datos oficiales que dará este lunes el COE, conjuntamente con los demás organismos que participan en el operativo. l





Accidentes

El Centro de Operaciones de Emergencias informó que los accidentes de tránsito ocurridos afectaron a más de 543 personas”.

Retención

La Amet retuvo durante el operativo de Navidad más de 700 motocicletas, y detuvo más de 300 vehículos pesados, por cometer infracciones”.

Hubo más accidentes por motocicletas

En el boletín de ayer, el Centro de Operaciones de Emergencias informó que los accidentes de tránsito afectaron a 543 dominicanos, por lo que las autoridades realizaron tres mil 749 asistencias al público. Señaló que en la jornada se registraron 410 accidentes, de los cuales 291 involucraron a motocicletas, 82 a vehículos livianos y atropellamiento.



Dijo que la mayor parte de los accidentes se produjeron en la provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega y Valverde. El servicio de Asistencia Vial es 24 horas al día, completamente gratis y solo hay que llamar a la central de Asistencia Vial 829 -688-1000.