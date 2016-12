La capital retoma su dinamismo luego de la Navidad

27/12/2016 12:00 AM - Wander Santana

La ciudad de Santo Domingo comenzó a retomar su dinamismo habitual ayer luego de dos días de tránsito reducido y pocas actividades laborales y comerciales por la celebración de Nochebuena y Navidad. A primeras horas de la mañana de ayer el tránsito en importantes avenidas de la capital se movía con una fluidez no usual, sin embargo, próximo al mediodía el taponamiento vehicular comenzó a sentirse de nuevo en la John F. Kennedy, la Máximo Gómez, 27 de Febrero, Gregorio Luperón, entre otras vías de comunicación de la capital.



De acuerdo con el vocero de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Amet), Diego Pesqueira, los miembros de esa institución se han mantenido trabajando para evitar los taponamientos luego del retorno de las personas que salieron hacia los pueblos del interior para estar con sus familiares el pasado fin de semana.



En las instituciones, principalmente del sector público, ayer se observó poco personal trabajando y las escuelas permanecen cerradas por las vacaciones navideñas; no obstante, tiendas, grandes plazas comerciales, supermercados, entre otros negocios del sector privado, retornaron ayer a su rutina normal.



Por ejemplo, en la avenida Duarte, zona conocida por su actividad económica, en este inicio de semana se observó un gran flujo de personas desplazándose por esa zona, comprando en las tiendas y en los negocios informales ubicados en ese punto de la capital. También se observó el acostumbrado caos vehicular que se produce en esa área en cualquier día del año.



“Yo estoy aprovechando el día para comprarle la ropa de año nuevo a los muchachos, ya que ahora fue que pude juntar unos pesos. Ya eso es una tradición el comprar alguna ropita nueva en estas fechas, por eso estoy aquí en la Duarte, porque uno encuentra los precios un poco más baratos”, expresó una ama de casa que dijo llamarse Marta Rodríguez, mientras caminaba por esa concurrida zona comercial de la capital.



Mientras que en muchas de las paradas de autobuses que operan en la avenida Duarte, también se observaron muchas personas retornando desde el interior del país luego del asueto de Nochebuena y Navidad.



Antonio Reyes fue uno de los que retornaron ayer lunes luego de haberse ido a San Juan de la Maguana el pasado viernes. “Yo vine porque tengo un puesto de vender vegetales en Cristo Rey, y hay que buscarse los chelitos para poder regresar al campo para el fin de año. Allá en San Juan dejé a mi esposa y a mis hijos que se van a quedar la semana entera”, expresó Reyes momentos después de salir de la parada de esa ciudad sureña. Así como él, en las diferentes paradas del sur del país, se observaron muchas personas que retornaban a la ciudad para integrarse a sus actividades.



Los que se quedaron en la ciudad



Durante el fin de semana pasado muchas de las personas optaron por quedarse en la ciudad, algunos tomaban fotos de las principales avenidas de la ciudad y las publicaban en las redes sociales. En las imágenes se veían las avenidas con un tránsito muy reducido debido al éxodo de personas que se había producido hacía los pueblos.



Gregorio Morente y su esposa Lolin Rodríguez fueron de los que decidieron pasar el fin de semana en el Gran Santo Domingo. La mañana de ayer mientras esperaba en un semáforo de la avenida Máximo Gómez, camino a su trabajo, conversó con elCaribe. “Yo soy de Barahona, pero me quedé en la ciudad porque este lunes tenía que presentarme temprano en mi trabajo; entonces, lo que decidimos mi esposa y yo fue hacer la cena de Navidad en la casa e irnos al campo para el año nuevo”.

Se espera otro éxodo para el fin de semana próximo

Desde el viernes 23 de diciembre muchos ciudadanos comenzaron a irse a los pueblos del interior para pasar la Nochebuena y Navidad. Para garantizar la seguridad de los que se desplazaban a las diferentes regiones, las autoridades realizaron operativos preventivos que concluyeron la tarde del domingo. Sin embargo, queda una segunda fase de festividades por motivo de la época. Es por eso que muchas instituciones se preparan para garantizar seguridad y evitar sucesos lamentables el fin de semana que viene, donde se espera se produzca una nueva salida de los citadinos, esta vez para esperar el fin de año con sus seres queridos.