Foro por la Paz: Obama revela desprecio a Israel al no vetar resolución ONU

“Al no aplicar veto a la resolución de la ONU 23-34, que declara como territorio ocupado en el que han estado los judíos, Jerusalén, Judea y Samaria nombre bíblico de Cisjordania, donde además se encuentra el muro de las lamentaciones, reserva histórica de los israelitas, el saliente presidente de Estados Unidos de América, Barack Hussein Obama, no hace otra cosa que declarar el desprecio que siente en su intimidad por la nación Israelí, un aspecto que el manejó con diplomacia y discreción y ahora casi al salir del poder, demuestra su encojo no aplicando el poder del veto que en la asamblea de las Naciones Unidad, tiene Estados Unidos de Norteamérica”.

Así se expresó el director ejecutivo de Foro Permanente por la Paz Política y Social Global, reverendo Domingo Paulino Moya, quien significó que, “desde el inicio de su mandato, el Presidente Obama ha ido favoreciendo a la comunidad Islámica donde recordamos que realizó un mal acuerdo con Irán, en lo relativo a las intenciones de ese país musulmán de poseer armas atómicas de destrucción masiva, además de que no hizo nada ante la perversa resolución que fue emitida en ginebra, Suiza, sede de la Unesco donde se niega el sagrado derecho cultural y religioso al pueblo judío que la historia bíblica le otorga.

Dijo que esto constituye una combinación de daños que procura acorralar a largo plazo al estado hebreo, para someterlo a los designios de grupos que en la oscuridad manejan poderes globales establecidos, como los iluminatis masónicos y el movimiento antisemista, conocido por sus siglas BDS, que pretenden establecer un gobierno mundial cuya sede sería el monte del templo, ubicado en Jerusalén”.

El religioso, quien además preside el Ministerio Jesús es Sanidad y Vida Eterna Inc., señaló que “las iglesias protestantes de Estados Unidos, viéndose decepcionada y traicionada por el presidente Obama, que viene defendiendo y aplicando la llamada agenda LGTB, donde se realzan las aberraciones e inmoralidades de personas que van contra los mandamientos de Dios y los valores familiares”.

Deploró que el mandatario incluso llegó a usar la Casa Clanca en Washington para festejos y celebraciones con la comunidad sodomista de EE UU.

Maulino Moya enfatizó que “ese importante segmento social-religioso estadounidense, le negó el voto en las pasadas elecciones a la candidata demócrata Hillary Clinton, que representaba la continuidad del pensamiento y la agenda antidivina del saliente inquilino de la Casa Blanca, Barack Obama y sufragaron por los republicanos que representa el ya presidente electo, Donald Trump y esto ha causado cierta frustración en Obama, provocándole declarar al mundo sus verdaderos sentimientos religiosos musulmanes, abandonando su mejor aliado en el oriente medio, una nación con una democracia única en esa región del mundo.

Resaltó que esto ocurrió al no vetar la resolución que pretende obligar a Israel a la creación de dos estados, en unas negociaciones que en el año 2011, a través de la asamblea anual de la ONU.

Aseguró que, “Un acuerdo entre Israel y los palestinos debía ser un pacto entre las partes, sin la intervención internacional”.

Paulino Moya dijo que, “La misiva que el día 12 de Septiembre del 2012, le remitió el presidente Obama la devolverá ya que se siente indignado ante el maltrato de este mandatario frente a los valores cristianos y ante una nación como Israel que tanto representa en la historia humana y que es la base donde surgieron los vestigios del cristianismo”.

Manifestó repudio ante la dejadez de la ONU y frente a la masacre de más de medio millón de civiles inocentes en Siria, además de la indiferencia del Presidente Obama Hussein, ante las masacres y decapitaciones que ejecuta el Estado Islámico, no reaccionando contra este grupo terrorista como también lo hace la ONU y por el contrario castiga al pueblo de Israel queriendo dejarlos a merced de sus enemigos históricos.

“Lo sabio y atinado era que el Presidente saliente Barack Obama, escuchara las sugerencias del próximo Presidente Donald Trump, quien le solicitó que aplicara el veto a esa conjura diplomática contra la tierra que por miles de años han convivido los judíos descendientes de Abrahám con los Ismaelitas (árabes), pero por el contario, prefirió dejarle un camino diplomático minado en el medio oriente a Donald Trump, lo que se refleja ya en la comunidad internacional, afectando también las relaciones de Estados Unidos e Israel, que nunca habían sido tan laceradas por decisiones diplomáticas erróneas y malsanas, más aun crece la indignación de la comunidad cristiana-dominicana y de los Estados Unidos y el mundo, que el mismo presidente de los EE.UU coordinó en una alianza con los palestinos en la ONU, y a través de su secretario de Estado John Kerry la aprobación de una resolución que traerá de cara al futuro consecuencias funestas y catastróficas, que dañarán el equilibrio de la paz mundial y hará más difícil la creación de dos estados”.