​La escritura dice: “El justo por fe vivirá” y tal decisión va más allá de la motivación para recibir un milagro. Es renovar la mente con el alimento justo que fortalece el espíritu para la carrera de obstáculos que correrá internamente contra cada pensamiento derrotista, y externamente con la oposición sin tregua. Es a los ojos de muchos, similar a caminar sobre la cuerda floja, pero invisible de la palabra de Dios que por amor a Sion se convierte en profecía y por la “fe” en promesa fiel. Es creer que al abrir los rollos sus letras no sólo tienen historia, también hay futuro, por causa del Fiel y Verdadero, quien ha prometido, pues su verdad no caduca, su amor no se agota, su misericordia no pausa ni su sabiduría mengua.