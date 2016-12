Severino: “Mi meta es lanzar 200 entradas en las Grandes Ligas”

A pesar de que atravesó la temporada más difícil de su carrera, Luis Severino no pierde las esperanzas de retornar a su mejor nivel y demostrar que puede ser parte de la rotación de los Yankees en 2017. Severino, quien abrió la campaña como lanzador titular a raíz de su exitosa segunda mitad de 2015, sufrió uno de sus peores arranques con foja de 0-6 y una efectividad de 7.46 antes de que fuera enviado a Scranton (Triple A) a finales de mayo en la pasada campaña. Tras ser ascendido a mediados de agosto, fue colocado en el bullpen, donde sí prosperó como relevista. “Este juego es de altas y bajas, lo que hay es que seguir trabajando. Fue un año duro para mí pero como yo hay muchos lanzadores que han pasado por lo mismo”, expresó Severino a elCaribe.



Severino, quien por primera vez en su carrera fue cambiado al rol de relevo, se refugió en varios lanzadores para asimilar esta dura transición. “Cuando me enviaron a bullpen yo no estuve muy contento pero yo quería hacer el trabajo. CC Sabathia, Carlos Beltrán, Iván Nova, Michael Pineda, me dieron muchos consejos. Son jugadores que han pasado por lesiones y momentos malos y me ayudaron en ese momento”, enfatizó el quisqueyano, que llegó a ser el prospecto número uno de los Yankees.



También, destacó la estrecha relación que guarda con el dirigente de los Yankees, Joe Girardi. “Él es una persona muy inteligente, sabe lo que está haciendo. Yo entendí todo lo que pasó este año. Yo no estaba haciendo mi trabajo como abridor y como relevo hice el trabajo”, dijo.



Luis, de 22 años llegará a los campos de entrenamientos sin garantías por lo que deberá demostrarles a los Yankees que puede ser igual o mejor que la versión 2015 de sí mismo. “No me han dicho nada (Yankees), pero yo voy a pelear allá mi puesto como abridor”, dijo Severino, quien hizo su debut con los Mulos del Bronx en agosto del 2015.



Después de una campaña de altas y bajas, el serpentinero no descarta regresar en óptimas condiciones y listo para ganarles la titularidad del quinto puesto a los lanzadores Luis Cessa, Bryan Mitchell, Chad Green.



“Lo que pido es estar saludable todo el año y lanzar 200 entradas en las Grandes Ligas para ayudar al equipo a ganar”, manifestó Luis, quien sólo alcanzó 113 entradas en Ligas Menores cuando jugaba en Doble A.

Severino trabaja junto a Pedro Martínez

Para lograr su máximo nivel, Luis Severino ha trabajado intensamente desde que recesó Grandes Ligas, y también ha sido instruido por el inmortal de Cooperstown, Pedro Martínez.



“Estar al lado de una persona como Pedro Martínez es fabuloso. Él me está ayudando, estamos trabajando en la mecánica”, indicó el nativo de Sabana de la Mar, que terminó con marca de 3-0 con un PCL de 0.39 como relevista en la temporada pasada.