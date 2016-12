Acta sobre el Licey: “No tengo que tener nada extra con ellos”

Manny Acta no siente ningún rencor ni tiene deudas pendientes contra su antiguo equipo, más bien se siente agradecido por lo conquistado con los Tigres del Licey. “¿Por qué? Estoy súper agradecido del tiempo que pasé con el Licey”, confesó el ahora piloto y vicepresidente de las Águilas Cibaeñas previo al primer partido ante el conjunto añil en la serie semifinal. Más que renombrar su salida del Licey la temporada pasada, Acta confiesa que no lleva problemas personales al terreno de juego. “Soy un águila ahora y me siento feliz de estar en el Round Robin ahora”, expresó a elCaribe. “No tengo que tener nada extra con ellos, las cosas personales no se llevan al terreno de juego”, indicó Acta.



Manny también apuntó que fue parte de esas finales, dos campeonatos y una Serie del Caribe que ayudó a que los Tigres conquistaran, hazaña que también desea traspasar al conjunto amarillo. “Me pasé cinco años allí (Tigres), ahí conseguí dos campeonatos y una estructuración de tres años que me alegra que estén bien”, dijo el capataz que no dirigía en el béisbol invernal desde el 2005.



Acta, otra vez de regreso a ser dirigente en el torneo dominicano, tiene el gran reto de ayudar a las Águilas a terminar con la sequía de ocho temporadas sin disfrutar de la miel del campeonato. “Me gusta estar más en el terreno de juego, a mí me gusta el reto, el reto de día a día. Me encanta enseñar”, manifestó Manny, quien dirige por tercera ocasión en la Liga Dominicana. Acta, quien compiló marca de 372-518 en seis temporadas como dirigente de la Gran Carpa del 2007 al 2012 con los Nacionales e Indios, amplió su currículum en el béisbol este invierno con e puesto de gerente con los Tigres del Licey. “Nos sentimos bien, estamos acostumbrados a estar en el terreno. Eso es lo que hemos hecho toda la vida. La gerencia la empezamos hace tres años pero el terreno es lo que en verdad me apasiona”, enfatizó Acta. Conocido como un verdadero “hombre de la pelota” por su trayectoria como mánager de ligas menores, además de coach y dirigente a nivel de Las Mayores, resaltó el desafío de combinar los dos roles de vicepresidente de operaciones y dirigente a la vez. “No fue fácil pero esos trabajos comienzan en la temporada muerta. Identificamos los puntos débiles que era el picheo en los años anteriores”, dijo Manny, quien sustituyó a Félix Fermín. Acta concluyó con marca de 15-13.

Manny dice que la clave fue el picheo

El oriundo de San Pedro de Macorís indicó cuales fueron las claves para que las Aguilas retornaran por el sendero del triunfo hasta llegar al Todos contra Todos, dónde se medirá a los Tigres, Gigantes y Leones. “El picheo nosotros fue la clave. Aquí se gana con picheo. Este año la liga ha sido dominada por el picheo y nosotros sacamos la mejor parte de eso. Aquí estamos desde cero y todo el mundo comenzando”, apuntó Manny.