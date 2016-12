Cavs: sastres de los Warriors

Primero y antes que todo, al César lo del César y a los Cavs lo de los Cavs: se han burlado de Golden State en sus últimos cuatro partidos.



No importa el margen del triunfo, ya sea cerrado o abierto, la escuadra de Ty Lue ha salido por la puerta grande frente a la tropa de Steve Kerr, un conjunto que en la campaña 2015-16 lucía indetenible, pero fue historia por su colapso en la final de la NBA.



Cuando se tiene en la batalla a un general como LeBron James hay mucha oportunidad de ganar la guerra. El número 23 de Cleveland, quien debe tener un fundo para todos los honores que ha obtenido en su carrera, es hoy en día un jugador más peligroso. Se administra mejor, sabe que lo importante es la postemporada sin dejar de cumplir con su tarea en la serie regular.



Los campeones se han metido de lleno en la cabeza de los Warriors. Stephen Curry no es el mismo que en otros emparejamientos. Los Cavs saben ablandarlo. Iman Shumpert, LeBron, Tristan Thompson, en fin, con cualquiera que le toque como defensa logra el objetivo de desgastarlo.



Sus decisiones en el enfrentamiento del pasado domingo fueron las de un novato, no las de un dos veces ganador del premio al Jugador Más Valioso, incluido el único unánime en los registros del mejor baloncesto del mundo.



Creo que Kerr lo sentó al final del partido (en una asignación defensiva) para enviarle un mensaje de que por más laureado que haya sido en años recientes, por más encumbrado que estés, debes ser más inteligente con el manejo del balón, especialmente en un choque contra el equipo que te dejó “oliendo donde guisan” en junio pasado.



No todo es Curry. El señor Draymond Green, uno de mis favoritos, está en la obligación de bajarle dos cambios a sus desenfrenos. Si él no lo sabe, se ha ganado una etiqueta en la liga de cabeza caliente. Cada vez que celebre en exceso o discuta la decisión de un árbitro es fuerte candidato a una técnica y, por vía de consecuencia, a lastimar a Golden State.



Crédito a los Cavs. Son los sastres de los Guerreros.



“Recuerda que Curry la mete hasta que LeBron lo gardea”, dice un tema popular.

Hasta ahora es un decreto.