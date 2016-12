Johnny Ventura aún “bota miel por los poros”

Johnny Ventura lleva seis décadas cantando, bailando y adueñándose de los escenarios. A sus 76 años de edad, “El Caballo Mayor” mantiene la fuerza, energía y adrenalina que siempre le ha caracterizado, lo cual se debe -según nos cuenta- a que procura cuidarse mucho. Además, “yo me amo, me quiero profundamente, no hago cosas malas, no tengo vicios, una sola debilidad y la gente la conoce, y eso no tiene nada de malo; todo eso me hace feliz. Lo más que hago es dejarme querer”, explicó la leyenda del merengue.



Confesó que su rutina actual no incluye más ejercicios que caminar y trotar “un poco” todos los días, aunque recuerda que era prácticamente un atleta. Antes de asumir la música como norte, practicaba deportes y fue cinturón negro en Taekwondo. Esto explica su buena alimentación diaria, come de todo “bien medido y sin extravagancia”, descansa y cuando pasa “malas noches” lo compensa con mejores días.



Ventura es de los artistas que no tiene un ritual antes de subir al escenario y aunque ha pasado casi toda su vida frente a una audiencia, siente nervios e inquietudes previo a cada presentación. “Antes de subir solo espero con calma a que me anuncien. Casi siempre me reciben con mucho entusiasmo y eso me calma los nervios automáticamente. A partir de ahí me encargo yo. Cuando bajo del escenario siempre me pasa lo mismo, hay mucha gente que quiere fotos y autógrafos, así que nos entregamos a ellos”, expresó el merenguero.



Y aunque la experiencia no se improvisa, según dice el refrán, ya no practica nada de lo que presenta en escena. “Hacemos lo que sale en el momento”. A pesar de que antes se sometían, él y su orquesta, a ensayos y coreografías, el merenguero indicó que actualmente es una balanza que se inclina más por la rutina y lo que pida la gente.



Buena relación



En un momento de la entrevista con elCaribe, Johnny recordó a todos los artistas que pasaron por su famoso Combo Show, entre ellos Anthony Ríos y Fausto Rey, y otros que ya no están físicamente, como Luisito Martí. También habló de su amistad con sus colegas y los reencuentros en Navidad con figuras como la “Reina del merengue”, Milly Quezada, y El Conjunto Quisqueya.



Entre sus compañeros de género, el merengue, aseguró que mantiene contacto con casi todos. “Son hijos míos. Me tratan como a su papá y yo estoy pendiente de todo, de cada detalle, tratando sobre todo de cuidar el género, que se mantenga dentro de un marco de mucha calidad, especialmente hoy que se impone el sonido”, precisó.



Otra característica de Johnny Ventura es que nunca se ha visto ligado a “controversias”, ya que entiende que lo que mejor hace es vivir su vida y meterse poco en la ajena “porque eso envejece”.



“Pienso que una de las cosas que me mantienen lejos de la ´farándula´ es haber conocido, a muy temprana edad, el significado de esa palabra en la Escuela de Canto y Música. El doctor José Dolores Cerón, director de la escuela, me preguntó si conocía ese significado y me invitó a conocerlo. Cuando lo busqué tenía dos acepciones muy fuertes: -mundo de falsedades- y -profesión de farsantes-”, recordó.



Dijo que en ese momento se propuso no dejarse arrastrar y mostrarse como un libro abierto, sabiendo cuándo y cómo decir sí y no, y tratando de no vivir bajo las sombras.

El intérprete de “Salsa pa’ tu lechón” precisó también que no hace nada por moda, ya que tuvo la dicha de imponer las propias, sino que actúa según lo crea oportuno.



Desde el 2 de junio del 1956, cuando inició una meteórica carrera, hasta la fecha, su cancionero se ha convertido en la receta de su permanencia en la industria discográfica. En las carteleras de la temporada navideña, Ventura es una de las figuras que nunca faltan.



“Hace muchos diciembres que me va bien”, dijo entre risas a elCaribe. “Grabé tanta música navideña que prácticamente me iconicé”, añadió el artista con entusiasmo.

“Los monarcas del merengue” en HRL

Las festividades navideñas y de fin de año constituyen la época más activa para el merengue en la República Dominicana, y aunque en los últimos 12 meses se ha debatido la posible desaparición del género musical, son precisamente los intérpretes del ritmo de la güira y la tambora los que encabezan la mayor parte de las carteleras del último día del 2016. Una de ellas es la que encabezan Johnny Ventura, Wilfrido Vargas y El Conjunto Quisqueya, en Hard Rock Live, de la plaza comercial Blue Mall, bajo la producción de Amable Valenzuela. “Los Monarcas del Merengue”, como se denomina el encuentro musical del próximo 31 de diciembre, reunirá por primera vez en la República Dominicana, y en el mismo escenario, a estas tres instituciones del género. La empresa Valenzuela Production adelantó que la propuesta artística podría ser llevada a Puerto Rico.