LeBron James, otra voz en contra del informe de los dos minutos

El contenido del “Informe de los últimos dos minutos” de la NBA en la victoria 109-108 de los Cleveland Cavaliers sobre los Golden State Warriors en Navidad es irrelevante para LeBron James. La estrella de los Cavaliers es partidario que la práctica de la liga de evaluar públicamente a sus árbitros desaparezca. “No soy fanático del reporte de dos minutos”, dijo James ayer. “Creo que desacredita lo que están haciendo los árbitros durante 48 minutos, y si es así, tú podrías hacer un reporte de 48 minutos”. “No es justo para los árbitros que sólo hables de los dos minutos finales del partido y no de los primeros 46. Hay jugadas que se fallan, hay partidos que se disputaron durante 48 minutos que no se comentan”.



La liga anunció el lunes que los Cavs se beneficiaron de dos fallos de silbato en las jugadas en los últimos dos minutos contra Golden State: James debió haber sido penalizado con una falta técnica por colgarse del aro después de una clavada por encima de Draymond Green con 1:43. Y Richard Jefferson debió recibir una falta por hacer contacto con el pie con Kevin Durant con 3.1 segundos, lo que llevó a Durant a fallar un potencial triple ganador cuando cayó al suelo.



“Primero que nada, yo colgando del aro no tenía nada que ver con la jugada”, dijo James, sin estar de acuerdo con la evaluación técnica. “Fue un tiempo de espera y una falta. Podría estar colgando en el borde de todo el camino hasta que el juego se jugara y no importa. Entonces, ¿por qué sería una técnica en ese momento? Lo entiendo si clavo la bola y el juego sigue en sesión y nadie estaba por debajo de mí. Pero fue un tiempo de espera más una falta”.



“Y decir que debería haber sido una falta en RJ, había manos en los cuerpos todo el juego. Es un juego físico, eso es lo que los fans querían ver, fueron los árbitros los que llamaron un gran juego durante todo el juego. No soy un fan de la regla de los últimos dos minutos, de poner la gente que por lo general no ve el juego hasta el cuarto parcial de todos modos”.