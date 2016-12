Que no se olvide

29/12/2016 12:00 AM - Redacción

El vicepresidente del Banco Mundial vino al país el 13 de este mes a compartir con el gobierno, personalmente con el presidente Danilo Medina, el informe de ese organismo sobre República Dominicana, denominado “Para construir un mejor futuro juntos” (Notas de política de República Dominicana), el cual contiene interesantes hallazgos sobre los avances y rezagos socioeconómicos que no debían quedar en el cajón del olvido.



El informe presentado al presidente Medina por Jorge Familiar reconoce que “durante las dos últimas décadas, la República Dominicana se ha establecido como una de las economías de más rápido crecimiento en las Américas, con una tasa de crecimiento medio del PIB real del 5,4% entre 1992 y 2014…”



Añade que a pesar de su fuerte crecimiento y la estabilidad macroeconómica, el país no ha sido testigo de importantes mejoras en el bienestar de la ciudadanía. Y que aunque la tasa de pobreza de la región disminuyó de manera constante de un 37.4% a un 23.4% entre 2005 y 2014, en el país esa tasa disminuyó más lentamente del 40.5% al 28.6% durante el mismo período.



Durante el período de 2005-2014, y en comparación con Latinoamérica, las tasas de reducción de la pobreza de República Dominicana fueron más bajas, la población vulnerable aumentó a una tasa más rápida, y el crecimiento de la clase media fue más lento.



El estudio tiene hallazgos en el campo laboral que a los técnicos del Banco Mundial les resultan “desconcertantes”, pues indican que los ingresos reales de los trabajadores disminuyeron a partir de la crisis financiera de 2003-2004 y no han regresado a su nivel previo a la crisis, “a pesar de significativas ganancias en productividad”.



“Los salarios reales en RD son más bajos que antes de la crisis bancaria de 2003, con el 60% más rico ganando alrededor de 2.5 veces el salario del 40% más pobre en 2015. También se muestra que entre 2000 y 2015 los salarios reales del 40% más pobre disminuyeron un 8%, y en un 16.3% para el 60% más rico”.



El estudio contiene informaciones en todas las áreas y pueden servir a las autoridades como un referente para impulsar sus políticas sociales y económicas.