El dominicano Jonathan Guzmán perdió su corona mundial

31/12/2016 11:30 AM - Carlos Nina Gómez

El boxeador dominicano Jonathan Guzmán no pudo reeditar la historia escrita hace seis meses, porque hoy cayó derrotado -por decisión unánime- ante el japonés Yukinori Oguni quien, de paso, se adjudicó el título del peso supergallo avalado por la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Detalles del combate, celebrado en Japón, fueron captados por este periodista en reportes aportados por el sitio web lroja.com, que siempre por líneas breves ofrece detalles de las grandes peleas de boxeo.

Hace seis meses, Guzmán logró capturar el cinturón de las 122 libras al derrotar por nocaut en asalto número once al japonés Shingo Wake.

Pero en esta ocasión no pudo vencer a otro peleador nipón. Su rival, Yukinori Oguni, resultó superior porque conectó los mejores golpes e incluso puso en serios aprietos al gladiador quisqueyano.

Guzmán, en los primeros seis asaltos, tuvo un buen comportamiento. Logró conectar efectivos puños que llegaban limpios al rostro del japonés.

Sin embargo, en los siguientes asaltos el ahora flamante monarca supergallo de la FIB fue el dueño del cuadrilátero. Pegó con autoridad sus puños que golpearon la anatomía del peleador dominicano.

Guzmán, con este amargo fracaso, sufrió apenas su primera derrota de su positiva carrera profesional. Su foja ahora está en 22-1.Todas sus victorias han sido por la vía del nocaut.

Para algunos periodistas "esta fue una sorpresa para Japón ante del estelar peleador de República Dominicana que subió como favorito de la contienda".

Otros reportes

Según el portal Notifight.com, el triunfo de Yukinori Oguni fue una sorpresa en razón de que logró vencer a un neto pegador de las 122 libras.

La crónica dice que "el japonés Yukinori Oguni tuvo la gran sorpresa al derrotar por decisión unánime al temible noqueador dominicano Jonathan Guzmán para agenciarse la corona supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en uno de los combates principales de una cartelera que se llevó a cabo este sábado en la Arena Shimazu de Kyoto, Japón.

Oguni realizó una pelea muy inteligente, boxeando con rapidez y distancia, para imponerse 115-112 en las tres tarjetas de los jueces, acabando de esta manera con un corto reinado de Guzmán que ganó el título apenas en su pelea anterior ante el también japonés Shingo Wake, en julio pasado.

Fue una larga noche para Guzmán, quien sumaba 22 nocauts en igual cantidad de victoria. Estaba invicto en este trayecto, con sólo un combate nulo, pero este último día del 2016, no pudo contra un rival como Oguni que dio un llamativo salto de nivel para agenciarse una justa victoria.

Esta noche en particular no sería nada tan memorable, al menos no para Guzmán. Oguni fue un abrumador considerable en el combate, pero montó una carrera de adrenalina hasta la línea de meta, lo que obligó a Guzmán a superar una caída de apertura y un corte de mediados de la pelea.

Con esta victoria, Oguni mejoró su record a 19-1-1, con 7 nocauts. Fue su quinta victoria en forma consecutiva, y no pierde desde marzo del 2013, cuando fue superado por Shingo Wake, precisamente derrotado por Guzmán en su pelea anterior, en disputa del vacante título supergallo de la FIB"