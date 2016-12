Las Águilas suben a la cima; Leones castigan a los Gigantes

31/12/2016 12:00 AM - Cynthia Morillo

Zoilo Almonte y Héctor Luna lideraron la ofensiva amarilla y con un relevo mortífero, las Águilas Cibaeñas doblegaron anoche 6-1 a los Tigres del Licey. En otro encuentro de los grandes rivales, esta vez la suerte estuvo de la mano del equipo cibaeño, que logró su tercera victoria al hilo. El estadio del ensanche La Fe contó con una gran asistencia a pesar de la lluvia que provocó la demora del partido de una hora y 20 minutos.



Almonte, quien había pegado siete imparables entre la noche del miércoles y jueves, continuó su tórrido bateo al ayudar, junto a Ronny Rodríguez y Héctor Luna, a que las Águilas (3-1) se colocaran en la cima del Round Robin. Aún con la derrota, los Tigres (2-1) se mantienen en el segundo puesto de la semifinal.



Por segunda noche seguida, el equipo amarillo no contó con la presencia de Juan Carlos Pérez, que sigue fuera de la alineación por molestias en un dedo de una de sus manos.

El equipo añil fabricó su única vuelta del encuentro en la séptima cuando con bases llenas y dos outs, Marco Hernández recibió una transferencia frente a los envíos del derecho Samuel Deduno. El relevista Richard Rodríguez sustituyó a Deduno y apagó la rebelión azul con un rodado a manos del campo corto de Emilio Bonifacio. En la tercera, luego de dos outs y con un compañero, Ronny Rodríguez bateó un imparable remolcador. Almonte siguió con su segundo doblete de esta semifinal que permitió que el corredor anotara. La tercera carrera amarilla llegó gracias a un indiscutible impulsador del capitán Luna. La acción en este Todos contra todos recesa hoy y mañana. Las acciones se reanudan el próximo lunes dos de enero con la visita de los Gigantes a los Leones en el estadio Quisqueya y los Tigres chocan contra las Águilas en el estadio Cibao.



Leones doblegan a Gigantes



En San Francisco, Taylor Davis disparó un jonrón que quebró el empate en el séptimo y con una ofensiva implacable, los Leones del Escogido castigaron anoche 12-2 a los Gigantes del Cibao.



Con su primer estacazo de cuatro equinas en esta justa, Taylor guió a los Leones (1-2) a obtener su primera victoria en este Todos contra Todos, mientras, que para los francomacorisanos fue su segunda derrota seguida aún sin victorias.



El encuentro estuvo dominado por un duelo de pitcheo por parte de ambas novenas hasta la sexta entrada, en la cual los Gigantes fabricaron su primera vuelta.



Los bates rojos no se hicieron esperar y en la séptima entrada atacaron en su debut al derecho Jeurys Familia. Después de un out, Erick González anotó tras un efectivo corrido de bases, luego de conectar un sencillo, se estafó la segunda y tras un lanzamiento descontrolado del relevista Familia llegó a la antesala para luego pisar el plato con rodado a manos del lanzador. Con un compañero a bordo, Taylor se encargó de iniciar la fiesta ofensiva roja con un bambinazo ante el relevista Juan Carlos Pérez.



En ese episodio, la tropa capitaleña castigó con nueve vueltas a los cinco lanzadores de los Gigantes que fueron utilizados.