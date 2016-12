Luis Mejía Oviedo tiene de regreso la gran cuota de esperanza que, a su entender, le fue castigada severamente en el pasado ciclo olímpico. El presidente del Comité Olímpico Dominicano (COD) es todo un manantial de ilusiones al hablar sobre las metas del deporte local en el período 2017-2020. “He recuperado el optimismo, no lo perdí, lo tenía restringido, pero lo he recuperado”, dice Mejía Oviedo en una entrevista para elCaribe.



“Nosotros cerramos 2016 con elevadas calificaciones con la medalla de bronce de Luisito Pie, pudimos tener otra en pesas con Beatriz Pirón, que estuvo cerca de lograrla, de ser plata inclusive. Recientemente una atleta de pesas logró otra medalla y nos fue bien en los Juegos Bolivarianos de Playa”, señala sobre el año que hoy se despide.



Aún así, Mejía no deja de aclarar que dichos logros fueron a pesar de “que no estuvieron dadas las condiciones presupuestarias, las condiciones de tiempo de la preparación y con mucha incertidumbre”, entre otros inconvenientes que en muchas ocasiones llevaron a los atletas del país a echar la batalla sin las herramientas necesarias. “Fuimos a muchos lugares con el corazón y la experiencia, por cumplir”, dice.



“El deporte no es sentimentalismo, el deporte es como si fuera una empresa. Mientras mejor inviertes, mientras mejor te preparas, tienes mejores resultados. Entonces no puede ser que me quede callado diciéndole al país que con menos recursos en 2016 nosotros íbamos a tener un gran resultado. Eso fue casi obra de Dios y del esfuerzo de nuestros atletas y nuestras federaciones”, comenta.



Preparar el ciclo



Mejía Oviedo se considera un “optimista natural” y por eso prefiere hablar más de lo que viene: un 2017 de preparar presupuesto con el Ministerio de Deportes, con cuyo nuevo jefe tiene una relación al menos 100 veces mejor que con el anterior, con quien el movimiento olímpico nunca pudo ponerse en la misma página.



“Iniciaremos 2017 afinando detalles con el ministro Danilo Díaz Vizcaíno. Por primera vez cada federación sabrá lo que le corresponderá de presupuesto para hacer su planificación. Eso es un paso de avance”, indica el veterano dirigente.



“Tenemos mucho trabajo por delante en la preparación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018 en Baranquilla, Colombia, también con los Juegos Panamericanos de Lima, Perú en 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020”, añade.



“Tenemos talento para darle brillo al país en los deportes de combate, en todos. En badminton por igual, en pesas, en atletismo. El pueblo dominicano verá que con el apoyo ideal, esos jóvenes nuestros darán más gloria en este ciclo olímpico que se avecina”, afirma Mejía Oviedo con un rostro lleno de entusiasmo.

Menos inversión en 2016 que en 2012

“Cuatro años después nosotros bajamos la inversión gubernamental a 39 millones de pesos, que es menos de un millón de dólares, cuando nosotros en ocasión de los Juegos (Olímpicos) del 2012 habíamos doblado esa cifra. Entonces esas son cifras que se invierten en un deporte en una semana de los que íbamos a competir. Entonces, el resto de los países invertía dos, tres, cinco, ocho y 10 millones de dólares”, dice.

“Siempre se me observa que no hable de recursos, bueno, pero, ¿de qué es que vamos a hablar?”, expone el otrora presidente de la Federación Dominicana de Softbol.