Las Águilas ganan su cuarto juego consecutivo

03/01/2017 12:00 AM - Cynthia Morillo

Rafael Ynoa bateó un hit de oro en el octavo episodio que quebró el empate y con un gran relevo, las Águilas Cibaeñas vencieron anoche 2-1 a los Tigres del Licey. Azules y amarillos volvieron a protagonizar uno de los duelos más electrizantes en la pelota invernal, en un estadio Cibao a casa llena.



Finalmente, los dueños de la casa, apoyados en el bate de Ynoa y un efectivo corrido de Ángel Franco, junto a otro gran trabajo colectivo de su picheo, se llevaron la mejor parte al dominar a los Tigres (2-2), para afianzarse en el primer puesto del Todos contra Todos. Los lanzadores de las Águilas estuvieron por el libro al recetar 11 ponches. Esta fue la cuarta victoria en línea del club (4-1), que además tiene foja de 2-0 en su parque.



El duelo se mantuvo en blanco hasta el quinto acto, cuando Jorge Bonifacio dio un palo de cuatro esquinas por el prado izquierdo-central que inauguró el marcador, dando ventaja 1-0 a los Tigres. Al cierre de ese episodio, la tropa cibaeña empató con un bambinazo de Johan Camargo que retumbó el estadio Cibao.



Con Wirfin Obispo (0-1) en el montículo, dos outs y Ángel Franco en segunda en el octavo, Ynoa bateó un rodado que no pudo manejar el segunda base Marco Hernández, y eso bastó para que Ángel Franco, quien entró como corredor emergente por Héctor Luna, quien fue golpeado, pisara el plato desde la tercera. Ganó Richard Rodríguez (1-0) y salvó el derecho Josh Judy (3).



Gigantes doblegan a Leones



En Santo Domingo, Moisés Sierra remolcó dos y Leury García conectó un jonrón para liderar la victoria de los Gigantes del Cibao anoche 4-3 sobre los Leones del Escogido.

El picheo francomacorisano, apoyado en una oportuna labor ofensiva, ayudó a que los Gigantes obtuvieran su primera victoria en este Todos contra Todos. Mientras, que los Leones (1-3) no han logrado triunfos como dueños de la casa y están en el último lugar del Round Robin.



El conjunto nordestano no esperó mucho y en la primera entrada fabricó tres vueltas producto de un indiscutible remolcador de Jason Krizan y un imparable impulsador de dos de Sierra al prado izquierdo. García se encargó de ampliar la pizarra con un bambinazo por el prado derecho en el tercer episodio.



La tropa roja se acercó en la séptima con tres carreras producto de un elevado de sacrificio de Tommy Pham, línea de Dan Black e imparable remolcador de Rubén Sosa. Hoy debutan para los Gigantes Nelson Cruz, Ketel Marte y Michael Franco.