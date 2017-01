Percival Peña pide entrevista con el presidente

El general retirado Rafael Percival Peña, hizo una solicitud formal de entrevista con el presidente de la República, Danilo Medina, para tratar asuntos que luego daría a conocer. En medio de una fuerte vigilancia militar, Percival Peña trató de ingresar a la recepción del Palacio Nacional para tramitar la solicitud, pero fue impedido por los agentes de seguridad.



El general retirado fue recibido en la acera de la casa de Gobierno por la viceministra de la Presidencia, Alejandra Liriano, quien le recibió la misiva en la que está requiriendo que Medina lo atienda dentro de los cinco días venideros, puesto que tiene que viajar al exterior a realizarse un chequeo médico.



“Yo no vengo aquí como padre de John, yo no vengo aquí como general, yo vengo aquí como abogado, ya yo no soy general, ni soy el padre de John, para todos los acontecimientos y hechos de sangre, por ejemplo, Rafael Vargas, el señor que cayó en Bella Vista Mall, perdió su vida trabajando y esto no puede continuar así”.



John Percival Matos fue ultimado por la Policía la semana pasada en una cabaña en Bonao, tras ser perseguido por los asaltos perpetrados en el parqueo de la tienda La Sirena en Villa Mella, a un camión de una empresa de valores en Bella Vista Mall y a una sucursal del Banco Popular en Plaza Lama de la avenida 27 de Febrero.



“Dejo rodar mis pensamientos, para escribirle esta misiva bañado en un mar de lágrimas. Tratando de buscar la consideración del presidente, para que dentro de las posibilidades existentes usted me reciba en una entrevista, lo cual espero ser atendido”, precisa la carta.



Desvincula a Danilo



Percival Peña cambió la versión sobre quienes fueron los responsables de la muerte de su hijo y desvinculó al presidente de ordenar la muerte de Jhon Percival. “No fue el presidente que lo mandó a matar, fueron los grandes agiotistas, banqueros de nuestro país, de un sistema donde nosotros y él, somos títeres, son unos pulpos que viven de la nación”, dijo.



Asimismo, reiteró que desconocía que su hijo tuviera inclinaciones revolucionarias, aunque siempre le pedía prestados libros sobre el tema.

Audio revela Percival se comunicó con su hijo

El general retirado Rafael Percival Peña se habría comunicado con su hijo John Percival Matos (a quien se refiere como el doctor), a través de Jaime Antonio Jirón, para que lo alertara de que las autoridades estaban cerca de atraparlo, según audios al que tuvo acceso NCDN. Pero desde Santiago, Percival Peña negó que se haya comunicado con su hijo cuando estuvo prófugo.