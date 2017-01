18,400 toneladas de arroz entrarán por el DR-CAFTA

04/01/2017 12:00 AM - Martín Polanco

La Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA) dio a conocer el listado de las asignaciones a las personas físicas y jurídicas beneficiadas con los contingentes arancelarios correspondientes al año 2017. El listado se establece de conformidad con las disposiciones establecidas en el Decreto 705-10 que reglamenta la administración de los Contingentes Arancelarios para productos agropecuarios, negociados en el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, los Estados Unidos de América y Centroamérica (DR-CAFTA), correspondientes al año actual.



Entre los productos figuran arroz descascarillado y semiblanqueado, pechugas de pollo, yogurt, carne bovina, muslos de pollo, leche en polvo, queso mozzarella, cortes de cerdo y queso cheddar.



De queso cheddar están autorizadas a ingresar al país 275 toneladas métricas, de cortes de cerdo 8,500 toneladas métricas, de queso mozzarella 275 toneladas métricas, de leche en polvo 5,940 toneladas métricas, de muslos de pollo 1,10 toneladas métricas, de carne bovina 2,200 toneladas métricas, de yogurt 220 toneladas métricas y de arroz semiblanqueado 14,720 toneladas métricas.



De acuerdo con una tabla con información detallada colgada en la página web de la OTCA, de arroz descascarillado está autorizada la entrada de 3,680 toneladas métricas, de frijoles desde Estados Unidos se autorizó la entrada de 14,720 toneladas métricas, de pechugas de pollo de Costa Rica 2,070 toneladas métricas, de pechugas de pollo de Nicaragua 443 toneladas métricas y de cebollas y chalotes de Nicaragua 375 toneladas métricas. También se autorizó la importación de 1,800 toneladas métricas de frijoles de Nicaragua, 2,200 toneladas métricas de leche en polvo de Costa Rica y 440 toneladas métricas de trimming de carne bovina.



La Comisión para las Importaciones Agropecuarias informó que no se expedirán certificados de asignación de contingentes arancelarios en físico, como se hacía en el pasado. Esa comisión la componen Ángel Estévez, ministro de Agricultura (presidente); Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio (miembro) y Enrique Ramírez Paniagua, director general de Aduanas (miembro).



“Los beneficiarios de contingentes sólo necesitarán presentar ante la Dirección General de Aduanas su cédula de identidad y electoral en el caso de personas físicas, o el RNC en el caso de personas jurídicas; para todos los casos deberán presentar el permiso de No Objeción Fitozoosanitario al momento de realizar la importación”, indica la OTCA. Los contingentes asignados deberán llegar al país dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre del mismo año. La Comisión evaluará las solicitudes de prórroga según las circunstancias de cada caso en particular.



La medida fue aprobada durante la sesión correspondiente a la reunión ordinaria de la Comisión para las Importaciones Agropecuarias, el 28 de diciembre del año 2016, según se dijo. A los interesados (cuando participaron en el proceso de solicitud, entre los días 03 y 21 de octubre del 2016) se les requirió una serie de documentos, entre ellos el formulario de solicitud de asignación de contingentes arancelarios de importación DR-CAFTA, debidamente completado (en letra de molde y mayúscula). Esta vez el formulario fue modificado y el mismo pudo ser descargado de la página web del Ministerio de Agricultura (www.agricultura.gob.do) o de la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (www.otcasea.gob.do ).

En presencia de notario público para evitar líos

La asignación de las cuotas arancelarias era en el pasado un tema de debate, especialmente porque se entregaban permisos a personas que nada tenían que ver ni con la producción y mucho menos con el comercio. Gente que solo sabía negociar con eso, de acuerdo con las denuncias que hacían sectores diversos del país, incluidas las asociaciones de comerciantes.



En el proceso de recepción lo que se hace ahora es contar con la presencia de un notario público, como establece en el artículo 10 del Decreto 705-10.

Razones que movieron a la creación de la OTCA

La OTCA fue creada el 27 de octubre de 2005 con la Resolución 54-2005 del Ministerio de Agricultura, como instancia responsable de negociar, aplicar y administrar los compromisos derivados de los acuerdos comerciales en materia agropecuaria, tanto los vigentes como aquellos que puedan ser convenidos en el futuro. Se creó para aprovechar las oportunidades para el sector agropecuario derivadas del DR-CAFTA, que requería que el país adoptara previo a la implementación del mismo, una serie de lineamientos.